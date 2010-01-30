Büyükelçi hakkında taciz suçlaması

İki kadın memur Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ali Yakıtal’ın cinsel tacizine uğradıkları iddiasıyla Dışişleri Bakanlığı’na şikâyette bulundu. Bakanlık soruşturma açtı. Yakıtal, “Soruşturma yapılsın ki aklanayım” dedi



Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eski dış politika başdanışmanı, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ali Yakıtal hakkında, iki kadın memurun “cinsel taciz” iddiaları nedeniyle soruşturma açtı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, iki kadın memurdan biri, Yakıtal’ın kendisini yanağından öptüğünü, diğeri de vücudunu incelediğini öne sürdü. Milliyet’in konuştuğu kaynaklar, olayların iki memurun anlattığı şekilde gelişmediğini iddia etti. 37 yıllık deneyimli bir diplomat olan Yakıtal’ın, iddialara sert tepki gösterdiği ve yasal yollara başvuracağı belirtildi.





Teselli öpücüğü



İki kadın memur, 37 yıllık deneyimli bir diplomat olan Yakıtal hakkında “cinsel taciz”e uğradıkları iddiasıyla Dışişleri Bakanlığı’na şikâyette bulundu. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kadın memurlardan biri, Yakıtal’ın kendisini zorla öptüğünü iddia etti.



Karşı yöndeki iddialara göre, kadın memurlardan biri büyükelçilikteki bir toplantıda bakanlık ile ilgili yaşadığı sorunları anlatırken ağlamaya başladı. Yakıtal, toplantı bittikten sonra ve orarada bulunan çalışanların yanında, “Sizler benim evlatlarım gibisiniz. Bu tür şeylerle canınızı sıkmayın” diyerek, ağlayan kadını teselli ettikten sonra yanağından öptü.





Kilosunu göstermek için



Diğer kadın memur, Yakıtal’ın odasında otururlarken kendisini ayağa kaldırarak, vücudunu incelemek için kendi etrafında dönmesini istediğini öne sürdü.



Karşı iddialara göre, Yakıtal ile büyükelçinin odasında bir görüşme yapan kadın memur, sohbet sırasında kilo aldığını söyledi.



Kilo aldığını göstermek için ayağa kalktıktan sonra da kendi etrafında dönerek vücudunu büyükelçiye gösterdi.





Dışişleri sessiz



Yakıtal’ın iddialara sert bir şekilde karşı çıktığı, anlatılanların yalan olduğunu söylediği ve gerekirse yasal yollara başvuracağı kaydedildi.



Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği yetkilileri, üç ay önce Roma’ya atanan Yakıtal’a yönelik “cinsel taciz” iddialarıyla ilgili olarak bir değerlendirme yapmadı. Ancak, Yakıtal hakkında soruşturma açıldığı doğrulandı. Büyükelçilik yetkilileri, iddialara çok şaşırdıklarını ve doğru olma ihtimalinin bulunmadığını belirtti.





Yakıtal: Aklanmak istiyorum



Yakıtal iddialar üzerine “hurriyet.com.tr”ye yaptığı açıklamada “Beni tanıyorsunuz. Eşimi tanıyorsunuz. Beni bilen bilir. Soruşturma yapılsın. Yapılsın ki, aklanabileyim” dedi. Eşi Gülden Yakıtal, “Bunu aşacağız mutlaka. Bizi tanıyanlar tanır” diye konuştu. 1948 doğumlu olan Yakıtal, Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı yaptı. 2003-2006 arasında Türkiye’nin Sudan Büyükelçiliği görevinde bulundu. 1995-1999 arasında Türkiye’nin Münih Başkonsolosluğu görevini üstlenen Yakıtal, 2009’da Türkiye’nin Roma Büyükelçisi olarak atandı.



