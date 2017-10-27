Büyükelçi atamaları yapıldı, Merve Kavakçı listede yer almadı!

Dünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Büyükelçiler Ataması Kararnameyle 17 büyükelçi merkeze alınırken 21 ülkeye büyükelçi atandı. 27 Temmuz'da hazırlanan Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçiler atama taslağında Kuala Lumpur (Malezya) Büyükelçisi olarak yer alan Merve Kavakçı'nın ismi kararnamede yer almadı.

Yayınlanan listeye göre, Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt'e büyükelçi oldu. Murat Mercan Tokyo'ya büyükelçi olarak atanırken, Abdulkadir Emin Önen Çin Halk Cumhuriyeti (Pekin) büyükelçiliğine atandı.

27 Temmuz'da hazırlanan kararname taslağında Merve Kavakçı'nın da Kuala Lumpur (Malezya) büyükelçiliğine atanacağına dair habeler çıkmıştı. Ancak dün yayınlanan Resmi Gazete'deki listede Kavakçı yer almadı.

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