Merve Kavakçı büyükelçi oldu

Dışişleri Bakanlığı'nda yaz dönemi kararnamesiyle çeşitli ülke ve merkezlere atanan bazı büyükelçiler belli oldu. Kuala Lumpur Büyükelçiliğine Merve Kavakçı atandı. Kavakçı aynı zamanda ilk başörtülü büyükelçi oldu.

Merve Kavakçı'nın eski eşi Profesör Cihangir İslam, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'yle ihraç edilmişti.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine Murat Mercan, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün, Kuala Lumpur Büyükelçiliğine Merve Kavakçı atandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun atanan büyükelçileri telefonla arayarak veya bizzat görüşerek görev yerlerini tebliğ ettiği öğrenildi.

Yaz kararnamesiyle atanan büyükelçilerden bazıları şöyle:

La Paz-Serap Özcoşkun, Manama-Kemal Demirciler, Seul-Ersin Erçin, Tokyo-Murat Mercan, Malabo-Şebnem Cenk, İslamabad-Mustafa Yurdakul, Tiflis-Ceren Yazgan, Valetta-Başak Türkoğlu, Sofya-Hasan Ulusoy, Kabil-Oğuzhan Ertuğrul, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği-Ahmet Muhtar Gün, Libreville-Süphan Erkula, Stockholm-Emre Yunt, Brüksel-Levent Gümrükçü, Gatemala- Süleyman Gökçe, Santa Domingo-Ela Görkem, Budapeşte- Akif Oktay, Kuala Lumpur-Merve Kavakçı."

Meclis'e başörtüsüyle gelince

vatandaşlıktan çıkarılmıştı

30 Ekim 1968'de doğan Merve Safa Kavakçı, Fazilet Partisi'nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999'da TBMM'de and içme törenine başörtülü gelince Meclis'ten çıkartıldı. TBMM'deki oturuma dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in kürsüden "Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz" sözleri damga vurdu. Bakanlar Kurulu kararıyla ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği için 13 Mayıs 1999'da vatandaşlıktan çıkartıldı. Aynı yıl ABD'ye yerleşti.

Kavakçı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 28 Mayıs 2001 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin temel insan haklarını güvence altına alan 34. maddesi gereği Türkiye aleyhine dava açtı. Kendisini, mahkemede Strazburg barosu avukatlarından Laurent Hincker ve Ankara barosu avukatlarından Salim Özdemir temsil etti. Dava Kavakçı lehine sonuçlandı.

Vatandaşlıktan düşürme kararı

yürürlükten kaldırıldı

ABD'ye yerleştikten sonra, Washington’da George Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Hâla Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi olan Merve Kavakçı, aynı üniversitenin Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi(PAMER) Müdürlüğünü de yürütüyor. Merve Kavakçı, Akit gazetesinde de köşe yazarlığı yapıyor. 3 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13 Mayıs 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, İçişleri Bakanlığının 12 Mayıs 2017 tarihli yazısı üzerine, 26 Mayıs'ta Bakanlar Kurulunca yürürlükten kaldırıldı.

Milletvekili seçilen ablası TBMM'ye onun başörtüsüyle geldi

Merve Kavakçı'nın ablası Ravza Kavakçı, kardeşinin TBMM'den atılmasından 16 yıl sonra, 7 Haziran 2015'te yapılan seçimde AK Parti milletvekili seçildi. Ravza Kavakçı, TBMM'deki and içme törenine Merve Kavakçı'nın o gün taktığı başörtüsüyle geldi. Merve Kavakçı'nın eski eşi Profesör Cihangir İslam, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'yle ihraç edilmişti.