Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre bazı büyükelçiler merkeze alındı, kimi büyükelçiliklere de atamalar yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan Şerif İşcan, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan merkeze alındı.

Bu suretle boşalan KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Büyükelçi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Basat Öztürk getirildi.