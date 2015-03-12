Büyükelçi anlatıyor: Türkiye'den Suriye'ye geçiş yaparak IŞİD'e katılan Londralı 3 kızın yolculuğunda neler yaşandı?

Şubat ayında Londra’daki evlerinden kaçıp önce Türkiye’ye, oradan da Suriye’ye giden ve IŞİD’e katıldıkları düşünülen Shamima Begum (15), Kadiza Sultana (16) ve Amira Abase (15) isimli İngiltere vatandaşı genç kızların radikal dinci teröristler kadar bürokrasinin de kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, İngiliz Parlamentosu’nun İçişleri Seçilmiş Komitesi’nde kızların yakın akrabaları, Londra Emniyet Müdürü, Metropolitan Polis Teşkilatı Anti Terör Birimi Başkanı ve Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, İngiliz vekillerin sorularını yanıtladı. Kızların Suriye yolculuğu kronolojik olarak şöyle şekillendi.

Aralık 2014 - Kızların devam ettiği Bethnal Green Akademisi’nden bir kız öğrenci evden kaçarak Suriye’ye gitti ve IŞİD’e katıldı. Polis bunun üzerine kızları sorguya aldı. Polis bilgilendirme için de kızlarla ailelere mektup yolladı. Mektup ailelere hiç ulaşmadı.

17 Şubat 2015 - Üç arkadaş evden kaçtı. Londra Gatwick Havalimanı’na giden kızlar burada yerel saatle 14.40’ta THY’ye ait İstanbul uçağına bindi ve yerel saatle 18.40’da Türkiye’ye ayak bastı. Türk Büyükelçi, kızlar 12 yaşından büyük olduğu için THY çalışanlarının prosedür gereği onların neden yalnız seyahat ettiklerini sorgulamadığını söyledi. Aileler, aynı akşam polise kayıp başvurusunda bulundu.

18 Şubat 2015 - Kızların Türkiye’ye gittiklerini tespit eden İngiliz polisi, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’ne haber verdi. Büyükelçi Bilgiç bu telefon görüşmesinde kendilerine kızların kimlikleri ile ilgili detayların açıklanmadığını belirtti. Kızların, Türkiye’ye giriş yaptığının kesinleşmesinin ardından İngiliz yetkililer, bu kez Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’ne detaylı bir e-posta gönderdi.

19 Şubat 2015 - Büyükelçi Bilgiç, bir gün önce 19.55’te yani mesai saatlerinden sonra gelen e-posta’nın ancak 19 Şubat sabahında görülebildiğini söyledi. Metropolitan Polis Teşkilatı Anti Terör Birimi başkanı Mark Rowley ise Türkiye Elçiliği’ni ‘18 Şubat günü öğleden sonra’ bilgilendirdiklerini söyledi. Rowley’e göre İstanbul’da İngiltere adına Türk polisiyle irtibat kuran İngiliz memur yıllık izindeydi, Türkiye’ye dönme talimatı verildi. Bu sırada kızlar ise İstanbul Bayrampaşa otogarında 18 saat otobüs bekliyordu.

20 Şubat 2015 - Kızların bu tarihte Suriye’ye geçtiği sanılıyor.

22 Şubat 2015 - Kayıp kızlarla ilgili detaylar Interpol’ün veri bankasına girdi.

23 Şubat 2015 - İngiltere’nin Ankara’daki Büyükelçiliği akşam saatlerinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nı resmen konu ile ilgili bilgilendirdi. IŞİD’e yakın sosyal medya hesapları kızların Suriye’ye geçiş yaptığını açıkladı.

Kim ne demişti?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 23 Şubat 2014’te Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında İngiliz makamların üç gün gecikmeyle 20 Şubat’ta kendilerine haber verdiklerini söyledi. Arınç, “Biz yoğun bir şekilde arama faaliyetlerine devam ediyoruz. Tabii Türkiye’nin burada hiçbir kabahati yok” dedi.

İngiltere Başbakanı Cameron, 25 Şubat’ta İngiliz Parlamentosu’nda vekillerin sorularını yanıtlarken kendisine Başbakan Yardımcısı Arınç’ın sözleri hatırlatılınca “Ben polisin Türk yetkililere konuyla ilgili bilgilendirmek konusunda oldukça hızlı davrandığına inanıyorum. Türkiye Başbakan Yardımcısı’nı ‘3 günlük gecikme’ ile ilgili söyledikleri gerçeği yansıtmıyor” dedi.