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Yaşam

Büyükçekmece’ye üç gündür su verilemiyor

"Hepimiz pislik içindeyiz"

04 Temmuz 2016 00:54

Büyükçekmece’de üç gündür devam eden ve ilçenin birçok mahallesini etkileyen su kesintisi yaz sıcaklarında vatandaşları bezdirdi. Mahalle aralarında gezen su tankerlerinden taşınan bidonlar ve satın alınan damacana sular, mutfak ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesinde yetersiz kaldı. Üç gündür banyo yapamadıklarını ve bayram öncesinde temizlik gibi hazırlıkları yapamadıklarını belirten vatandaşlar durumlarından yakındı.

Zete’nin haberine göre, evinin bahçesinde su tankerinin yolunu gözleyen bir vatandaş, “Evvelkii gün iki saat, dün de 10 dakika kadar su verdiler. Hepimiz pislik içindeyiz” diye konuştu.

Sırtında su bidonu taşıyan başka bir mahalleli ise “Bayram öncesi hazırlık yapacağız; misafirlerimiz gelecek, su yok. Üstümüz başımız kokmaya başladı” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, su kesintisinin İSKİ isale hattında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı; ancak sorunun çözüldüğü ve suyun alt mahallelerden başlayarak verilmeye başlandığı bildirildi.

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