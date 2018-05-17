BÜYÜKÇEKMECE'DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ KAMYON İŞ YERİNE GİRDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA

Büyükçekmece Çatalca-Büyükçekmece TEM Bağlantı Tepecik Mevki\'nde Alaaddin Çeper yönetimindeki 34 BF 7915 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi. Çeper şoför mahallinde sıkışırken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol Büyükçekmece istikameti trafiğe kapandı. Kamyonun olay yerinden kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

--------------

-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

-Sağlık ekipleri

-Yaralının kurtarılması

-Ambulansa konması

-Genel ve detaylar