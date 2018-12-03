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BÜYÜKÇEKMECE'DE KADIN ÖĞRETMEN KAZA YAPTIĞI ARACINDA SIKIŞTI

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Büyükçekmece'de D-100 Karayolu'nda kadın öğretmen direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobiliyle önce aydınlatma direğine sonra da bariyere çarptı

03 Aralık 2018 13:59

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Büyükçekmece\'de D-100 Karayolu\'nda kadın öğretmen direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobiliyle önce aydınlatma direğine sonra da bariyere çarptı. Aracında sıkışan öğretmen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza D-100 Karayolu Mimarsinan mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Çalıştığı okula doğru ilerleyen Öğretmen Gül Emine Yargı, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine ardından da bariyerlere çarptı. Gül Emine Yargı, çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yargı ambulansla Büyükçekmece Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Yaralı sürücünün ambulansa konulması
-Kaza yapan araç
-Aydınlatma direği
-Polis ekiplerinden detay
-Görgü tanığı ile röportaj
-Trafikten görüntü 
-Aracın kaldırılması
-Genel ve detaylar
 

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