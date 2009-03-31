Büyükçekmece'de gerilim!

Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü İlçe Seçim kurullarının bulunduğu Büyükçekmece Adliyesi'nin arka tarafında kurulmuş çadırda, çok sayıda kullanılmış oy pusulası ve mühür bulundu.



Edinilen bilgilere göre çadırın içindeki oy pusulaları ve mühürleri, Adliye önünde bekleyen CHP'liler buldu. Bunun üzerine CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Vecdet Öz, üzerlerinde "evet" mühürlere basılmış oy pusularının bulunduğu çadırı basın mensuplarına gösterdi. Adliye binası arkasındaki çadırın, seçim günü kurulduğu ve adliyeye çuvallarla getirilen çuvalları taşıyan görevlilerinin bu çadırda bekletildikleri daha sonra çuvalarla birlikte adliyeye alındıkları öğrenildi.



Çadırda bulunan oy pusulası sayısının 72 civarında olduğu belirtildi. Kameralara da gösterilen pusulaların üzerinde "Evet" mühürlerinin basılı olduğu görüldü.



CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Vecdet Öz, "CHP'nin oy pusulalaları buraya atıldı. Bakın, görün oylarımız çalındı. Oyların üstündeki mühürler CHP" dedi.



Adliye binası önünde toplanan CHP'liler AKP'yi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto etti. Adliye binası önüne AKP'lilerin de gelmesiyle arasında gerginlik tırmandı.



Gerginliğin tırmanması üzerine gruplar birbirlerine pet şişe ve bazı maddeler atmaya başladı.



Bu sırada adliye önünde bekleyen çevik kuvvet panzeri, AKP ve CHP'li gruplara boyalı su sıkarak müdahale etti.



Polisin müdahalesi sonucunda bazı kişilerin gözaltına alındığı görüldü.



Cerrah adliyeye geldi



İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, polisin yaşanan gerginlik sonrası AKP ve CHP'lilere boyalı su sıkarak müdahale ettiği Büyükçekmece adliyesine geldi.



Adliye önüne gelen Celalettin Cerrah, çıkan olaylar ve son durum ile ilgili olarak yardımcılarından bilgi aldı.



Polisin AKP ve CHP'lilere boyalı su ile müdahale etmesinin ardından, binlerce CHP'li ilçe seçim kurulu'nun bulunduğu Büyükçekmece adliyesi önünde toplandı.



Soysal'dan AKP'ye eleştiri



CHP milletvekili Çetin Soysal toplanan partililere hitaben bir konuşma yaptı. Soysal, AKP'nin yolsuzluklarıyla büyük bir mücadele götürdüklerini ifade ederek, "yolsuzlukları nasıl yaptıklarını, İstanbul ve Türkiye'ye nasıl ihanet ettiklerini, nasıl bir talan düzeni hayata geçirdiklerini, belgeleriyle ortaya koyduk. Bugün başka bir belge var, o da oyları nasıl çaldıkları"



Soysal, "yalanlarıyla, talanlarıyla mücadele etmek bizim boynumuzun borcudur. Çünkü biz halkın vicdanıyız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vicdanıyız. Biz Mustafa Kemal'den devraldığımız bayrağın gereğini yapıyoruz" diye konuştu.



Bütün CHP örgütünün şu an ayakta olduğunu belirten Soysal, "panzerlerle üstümüze gelebilirler, burada su sıkabilirler, göz yaşartıcı bomba atabilirler. Biz bunlara 1 Mayıs'ta meydanlarda, caddelerde alıştık. Yapılan oy hırsızlığını, şaibeli seçimi protesto etmek için binlerce arkadaşımız buralara akın ediyorlar" dedi.



CHP'nin Esenyurt Belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu, saat 21.00 sıralarında toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "İlçe Seçim Kurulu’ndan aldığımız itirazı, yarın İl Seçim Kurulu’na itiraz yapmak üzere bugün dağılıyoruz. Sonucu yarın İl Seçim Kurulu'na götüreceğiz" dedi.



Kerimoğlu, güvenlik kuvvetlerine duyarlılığından dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, toplanan kalabalığa güvenlik güçlerine yardımcı olmalarını söyledi. Kerimoğlu, yürüyen kalabalık tarafından omuzlarda taşındı.