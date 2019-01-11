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Büyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattı

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-BÜYÜKÇEKECE Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile yakın çay bahçelerinde oturan vatandaşlara zor anlar yaşattı

11 Ocak 2019 00:54

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-BÜYÜKÇEKECE Sahili\'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile yakın çay bahçelerinde oturan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dalganın sahildeki çay bahçesine vurarak vatandaşlara zor anlar yaşatması, cep telefonu kamerasına yansıdı.  
Büyükçekmece\'de etkili olan lodos sahil kıyısında metrelerce yükseklikte dalga oluşturdu. Sahile yakın çay bahçesi ve kafelerde oturan vatandaşlar, kıyıya vuran dalgalar sebebiyle zor anlar yaşadı. Bir çay bahçesinde otururken denizdeki dalgaları telefonla görüntüleyen vatandaşlar, büyük tehlike atlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.   

(FOTOĞRAF)

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