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Çevre

Büyükçekmece'de ağaçların sökülmesine çadırlı tepki

Büyükçekmeceliler, belediyenin Albatros'ta ağaçları sökmesini protesto etmek için, alanda iki gün kamp kuracak

19 Ağustos 2015 21:09

İstanbul'un geçmiş yıllardaki sayılı sayfiye yerlerinden ve yeşil alanlarından biri olan Büyükçekmece Albatros’ta, bölge halkı ve belediye arasında 2 yıldır süren gerginlik, belediyenin son iki haftada alana iki kez iş makinesi sokmasıyla daha arttı. Büyükçekmeceliler, ağaçların sökülmesine ve alanın belediye tarafından satışına karşı çıkmak için, “Çadırını da al gel” duyurusuyla kamp etkinliği düzenliyor.

22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlik, bölgedeki betonlaşmaya dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor. “Albatros Halkındır, Satılamaz!” diyen Büyükçekmeceliler, 22 Ağustos Cumartesi günü Saat 19:00’da Zeki Pekcan Parkı’nda buluşacak.

Büyükçekmeceliler,  yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak da kullanılan Albatros’ta, son iki hafta içerisinde, iki kez iş makineleri ile ağaçların sökülmesine tepki gösteriyor. Bölge halkı, belediyenin, Albatros’taki alanı mıcır ile kaplayarak otopark olarak işlettiğini ve ağaçları yok ettiğini savunuyor.

Alanın etrafı çitlerle çevrilerek halkın kullanımına kapatıldığını söyleyen Büyükçekmeceliler, bu hafta sonu gerçekleştirecekleri kamp ile belediye başkanına, buranın yeşil alan olarak halka kazandırılması gerektiğini hatırlatmak istediklerini belirtiyor. Büyükçekmeceliler taleplerini şöyle özetliyor: “Bizler nasıl ki Albatros’taki ağaçların gölgesinde piknik yapıp denize girdiysek, istiyoruz ki bizden sonrakiler de aynı şeyi yapabilsinler."

Albatros’un, Büyükçekmece sahili boyunca dolgu olmayan tek yeşil alanı olduğunu belirten Büyükçekmeceliler, 2 yıldır bölgenin yeşil alan olarak kalması için mücadele ettiklerini söylüyor.

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