Büyükçekmece Tepecikspor - Tire 1922 Spor: 1-2

Fatih UZUNER / İSTANBUL, (DHA)
STAT: Tepecik Şenol Güneş Stadyumu
HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Fatih Pazı (xx), Yunus Doğan (xx)
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR: İbrahim (xx) - Eray (xx), Onur (xx), Bülent (xx), Hakan (xx) (DK. 70 Hakan Esa (x)), Yusuf (xx), Sami (xx), Mutlu (xx) (DK. 46 Aykut (x)), Fırat (xx), Semih (x), Onur Erdem (x)(DK. 56 Hasan (x))
TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) - Celal (xx), Hasan (xx), Hüseyin (xx), Burak (xx), Tugay (xx), Nihat (xx), Berke (xx) (DK. 79 Yunus (x), Bertuğ (xx) (DK. 88 Semih (x)), Gökhan (xxx), Sergen (x)(DK. 56 Cemal (xx))
SARI KART: Onur Erdem, Onur, Semih, Fırat (Büyükçekmece Tepecik Spor), Celal, Bertuğ, Burak Gökhan, Berke, Hüseyin (Tire 1922 Spor)
GOLLER: DK. 65 (P) Fırat (Büyükçekmece Tepecikspor), DK. 12 ve 33 Gökhan (Tire 1922 Spor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup ilk hafta mücadelesinde Tire 1922 Spor, Büyükçekmece Tepecikspor\'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Tire 1922 Spor\'un gollerini 12 ve 33\'üncü dakikalarda Gökhan Erdöl atarken, Tepecikspor\'un tek golünü Fırat 65\'inci dakikada penaltı vuruşundan kaydetti.