Büyükçekmece Tepecik Spor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-0

İSTANBUL (DHA)
STAT: Tepecik Şenol Güneş
HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot (xxx), Bülent Korkmaz (xx), Yiğit Çam (xx)
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR: İbrahim Karaca (xxx), Eray Açıkgöz (xx), Onur Demir (xx), Bülent Demir (xxx), Sami Gökteke (xx), Fırat Bozkurt (x) (Dk. 46 Eren Yıldırım xx), Güney Polat (xx) (Dk. 85 Onur Erdem Günel), Hakan Albayrak (xxx), Hasan Demir (xx), Yusuf Atay (xx) (Dk. 72 Alihan Aydın xx), Aykut Sevim (xx)
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Bilal Atmaca (xx), Fatih Gültekin (xx), Yunus Emre Yılmaz (xx), Alper Hamdi Bayraktar (xx), Hakan Albayrak (xx) (Dk. 90 Mehmet Avcı), Mert Sarı (xxx), Rıdvan Bingöl (xx), Emre Demir (xx) (Dk. 84 Sefa Gaye), Yeldar Yamaç (xx) (Dk. 70 Bilal Şeflek xx), Ramiz Ok (xx), Batuhan Er (xxx)
GOLLER: Dk. 89 (P) Alihan Aydın, Dk. 90 Aykut Sevim (Büyükçekmece Tepecik Spor)
SARI KARTLAR: Onur Demir, Hakan Albayrak (Büyükçekmece Tepecik Spor) - Yunus Emre Yılmaz, Batuhan Er, Hakan Albayrak, Rıdvan Bingöl, Bilal Atmaca (Karbel Karaköprü Belediyespor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'un üçüncü hafta karşılaşmasında Büyükçekmece Tepecik Spor sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor\'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0\'lık galibiyetiyle sona erdi.