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Büyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıkıyor: Murat Kartal'ın yüzüne sert bir cisimle vurulup öldürüldüğü belirtildi

Büyükçekmece’de cuma günü bir erkeğe ait ceset boş bir arazide polis ekiplerince, dört gün süren kazı çalışmaları neticesinde, bir kolunda kelepçe olduğu ve başına da poşet geçirilmiş olarak bulunmuştu

07 Şubat 2022 17:01

Büyükçekmece'deki kazıda cesedi bulunan Murat Kartal'ın yüzüne sert bir cisimle vurulup öldürüldüğü ifade edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Büyükçekmece Pınarbaşı Mahallesi'ndeki kazılarda Murat Kartal'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili detaylar belli oluyor.

Olayla ilgili, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Murat Kartal'ın cesedin bulunduğu alanın yakınlarındaki Yavuz Yavuztürk'e ait villada sorgulanıp işkence gördükten sonra elleri ve ayaklarını bağlayıp, yüzüne sert bir cisimle vurarak öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Cesedin sol bilek kısmında kelepçe olduğu, ayak ve ellerinin iple bağlandığı ve kafasına ise poşet geçirildiği kaydedildi. Ekiplerce villada yapılan inceleme ve aramalarda kan izlerine rastlandığı öğrenildi. Murat Kartal'a ait olduğu düşünülen cesedin kimlik ve ölüm sebebinin resmi olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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