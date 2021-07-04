Büyükçekmece'deki çifte cinayette şüpheli koca yakalandı

Büyükçekmece’de Gökhan Denli ve Adalet Bike’nin öldürüldüğü çifte cinayette sır perdesi aralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike'yi yakaladı. Mahmut Bike ve yanındakilerin kadını araca bindirmeleri ve Gökhan Denli ile tartıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde 21 Haziran saat 01.40'da yaşanan çifte cinayette, sokakta yürüyen Gökhan Denli ve Adalet Bike’nin yanına yaklaşan araçtan 2 kişi indi. Denli ve Bike ile otomobilden inenler arasında tartışma çıktı. Kimlikleri belirsiz şüpheliler, Denli'yi bıçakladı. Kaçmaya çalışınca da arkasından tabancayla ateş etti. Denli, hayatını kaybetti. Şüpheliler Adalet Bike'yi ise, zorla otomobile bindirip, götürdü. Ancak şüpheliler, genç kadını da öldürüp, cesedini, yol kenarına atıp, kaçtı.

Bıçaklayıp yola attılar

Polis ilk olarak Gökhan Denli'nin öldürüldüğü yere giderek, inceleme başlattı. Bu sırada polise, olay yerine 1 kilometre mesafede bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Hemen bu bölgeye giden ekipler, yüzü tanınmaz haldeki cesedin Adalet Bike'ye ait olduğunu belirledi. Bike’nin zorla bindirildiği otomobilde bıçaklandığı, araç hareket halindeyken de yola atıldığı tespit edildi.

Çifte cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Üç şüpheli adliyeye sevk edildi

Adalet Bike’nin evli olduğunu belirleyen polis ekipleri, çifte cinayetin şüphesi Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike'nin peşine düştü. Ekiplerin çalışmaları sonucu Mahmut Bike ile Fırat B. ve Furkan Ö. gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin cinayetlerde kullanılan silahları attıkları yerleri polislere gösterebileceklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)