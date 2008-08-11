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Yaşam

Büyükçekmece bir garip

Büyükçekmece Gölü Barajı’nın önemli bir bölümünde yüzeyi mantar gibi nesneler kapladı. Alınan örnekler labaratuvarlarda inceleniyor

11 Ağustos 2008 03:00

İstanbul’a şebeke suyu sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Büyükçekmece Gölü Barajı’nın yüzeyini, ne olduğu ve nasıl oluştuğu tam olarak anlaşılamayan esrarengiz nesneler kapladı. Barajda kirlilik yaratan bu nesnelerle ilgili olarak üniversiteden gelecek rapor bekleniyor.
Büyükçekmece Gölü Barajı’nın önemli bir kısmında yüzeyi mantar gibi kaplayan nesnelerin sırrı çözülemedi. Konuyla ilgili olarak bilgi almak istediğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ yetkilileri, söz konusu nesnelerin, baraj tabanında yetişen ve dalgaların etkisiyle yerlerinden kopan bitkiler olabileceğini, suyun azalmasıyla bu objelerin daha fazla fark edilir duruma geldiğini söyledi.
Yetkililer ayrıca, söz konusu nesnelerden alınan numunelerin üniversitede incelendiğini, oradan gelecek rapora göre kesin bir açıklamanın yapılabileceğini belirtti.

‘Araştırma şart’

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Ertan, bu tür durumlarda yerinde inceleme ve gelişimi takip etmek gerektiğini söyledi. Prof. Ertan, “Alg (su yosunu) toplulukları olabilir. Bunların tehlikeli olup olmadığı konusunda araştırma yapılmadan bir şey söylenemez” dedi. 

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