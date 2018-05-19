Büyükçay Deresi ıslah çalışması ile cazibe merkezine dönüşecek

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçe merkezinden geçen Büyükçay Deresi\'nin ıslah çalışmalarına başlandı. Dereyi cazibe merkezine dönüştürecek çalışmalar 2019\'da tamamlanacak.

Yüksekova\'da kirlilik dolayısıyla çevreye yaydığı koku nedeniyle vatandaşların rahatsız olduğu Büyükçay Deresi\'nin, ilçeye hayat kaynağı olması için çalışmalara başlandı. Dere ıslah çalışmaları için ilk kazmanın vurulduğu bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, herkesin burnunu tutarak kaçtığı derenin çalışmalar tamamlandığında cazibe merkezi olacağını söyledi.

Deredeki ıslah çalışmalarının 2019\'da tamamlanacağını belirten Başkan Vekili Kaşıkçı, \"19 Mayıs, Yüksekova\'nın da kötü kokan dereden kurtuluşunun yıl dönümü olacak. İlk kazmayı vurduk. Geldiğimiz zaman bize Büyükçay Deresi\'nin ne zaman temizleneceği sorulmuştu. Bizde çözüm bulacağımızı ve dereyi yeni bir yaşam alanına dönüştüreceğimizi söylemiştik. Önümüzdeki yıldan itibaren ilçede artık kötü görünen bir dere olmayacak. İnsanlarımız şu an mümkün olduğunca dereden uzaklaşma çabası içerisinde. Ama bu ıslah çalışması bittiği zaman, burası insanlarımız için yaşam alanı olacak\" dedi.

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