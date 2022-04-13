İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, besiciye verilen desteğin 17 günlük olduğunu hatırlatarak, bu süre içinde büyük fiyat artışı olmayacağını ancak sonrasında kırmızı ette sıkıntının devam edeceğini dile getirdi. Civil, "Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur" dedi.

ESK tarafından besiciye verilen 2 bin 500 lira desteğin piyasaya büyük bir etkisi olmayacağını söyleyen İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, katıldığı Bloomberg HT yayınında kırmızı et fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Besiciye verilen 2 bin 500 lira destekle, devletin maliyetleri 83-84 lira olarak saptadığının ortaya çıktığını belirten Civil, bu destekle 17 gün kısmen de olsa üreticinin nefes alacağını, tüketicini de fiyat artışı olmadan et yiyeceğini dile getirdi. Kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ve tüketimde de düşüş yaşandığını, bunun da bir denge sağladığını aktaran Civil, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını ifade etti.

Et ve sütte arz sıkıntısı yaşanacağının ve yeniden bir ithalatın gündeme geleceğine dikkat çekilen programda, birkaç ay sonra kırmızı ve süttü arz sorunu yaşanabileceği belirtildi.

"Kurbana talep az olacak"

İki ay sonra Kurban bayramının geldiğini söyleyen Civil, "Saptamalarımıza göre, ülkede yeterince kurbanlık var. Ancak, geçmiş yıllar kadar talep olmayacak. Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz." dedi.

Civil, kurban fiyatlarına ilişkin olarak da "Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur" diye konuştu.