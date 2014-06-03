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Dünya
Deutsche Welle

Büyükannesi mahkemeye çağrıldı

Aşırı sağcı NSU örgütünün yargılandığı davada, ana sanık Beate Zschäpe’nin büyükannesi tanık olarak ifade vermek üzere mahkemeye çağrıldı.

03 Haziran 2014 01:31


Beate Zschäpe'nin büyükannesi Anneliese A.'nın 10 Temmuz'da duruşmaya girmesi bekleniyor. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde devam eden davada, yargıç Manfred Götzl'ün dava katılımcılarına gönderdiği yazılı belgede yer alan ifadelere göre, Anneliese A. bu tarihte mahkemeye gelmeye ve tanık olarak ifade vermeye çağrıldı. Ancak büyükannenin ifade vermek zorunda olmadığı, tanıklık yapmayı reddetme hakkına sahip olduğu belirtiliyor. Zschäpe'nin annesi de mahkemede ifade vermeyi reddetmişti.

2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmak suçlarından yargılanan aşırı ağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütünün (NSU) hayatta kalan tek üyesi Beate Zschäpe davada şu anda kadar susma hakkını kullandı. Zschäpe'nin annesi ile ilişkisinin iyi olmadığı, ancak büyükannesi ile çok yakın bir ilişkisi olduğu ifade ediliyor. Zschäpe'nin tutukluğu sırasında bir kez, Jena'da hasta olan büyükannesi ziyaret etmesine izin verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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