Büyükannelerinin tabağı Çin imparatoruna ait çıkınca milyarder oldular

Özge Düzgün, İstanbul, 10 Ekim, (DHA)- İngiltere’de bin 700’lü yıllara dayanan bir Çini tabak çeyrek milyon sterline alıcı buldu. 300 yıllık porselen tabak uzmanların fiyat tahminlerinin yüz bin sterlin fazlasına satıldı. Mavi üzerine beyaz karanfil desenleri olan tabak, 1723-1735 yılları arasında hüküm sürmüş Çin imparatoru Yongzheng’e ait nadir bir parça olarak biliniyor. İngiltere Güney Derbyshire’den iki kardeşe büyük annelerinden kalan tabak üzerinde Çin imparatoru Yongzeng’e ait olduğu anlaşılınca, koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu.

1922 yılında ölen İskoç iş adamı Akelsander Robertson tarafından satın alınan değerli çini kase, Edinburg’a getirildi ve o öldükten sonra yakınlarına kaldı.

Beklenenden 100 bin sterlin fazlaya satıldı

Yaklaşık 33 santimetre çapındaki kasenin Çin Ulusal Müzesinde ve Guandong’da benzerleri bulunuyor. Çinli potansiyel müşterilerin ilgi odağı haline gelen kasenin bir benzeri de New York Metropolitan Sanat Müzesinde sergileniyor. Mavi sır altı boyama tekniği ile her iki tarafı beyaz çiçek desenleriyle süslenmiş, mutfak dolabında bir kutu içinde muhafaza edilen yüksek kalite porselenden olan kase, iki yıl önce yaşama veda eden büyükannelerinden İngiltereli kardeşlere kalmış.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kardeşler yerel bir gazeteye verdikleri röportajda, “ Tamamen şaşkın ve çok sevinçliyiz. Bütün bunları beklemiyorduk. Tabağın büyükannemizden bize miras kalan normal bir tabak olduğunu düşünüyorduk.” dedi.