Büyükanıt'tan imalı yanıt



Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Gölcük Tersanesi Komutanlığında inşa edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığ'ına ait denizaltı ve hücumbot ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botların denize indirme törenine katıldı.

Büyükanıt burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Büyükanıt, 'Ergenekon'la ilgili hukuki açıdan konuşamıyorum ama belki bir gün konuşurum. Operasyon denilince aklıma Kuzey Irak geliyor' dedi.

Herkesin kendisine neden konuşmadığını sorduğunu belirten Büyükanıt, 'Hukuki olarak bir düşünün konuşmadığımı, belki bir gün konuşurum' diye konuştu.

'PKK'nın bitme aşamasına geldiğini söyleyemem fakat çok büyük darbe verdik' diyen Büyükanıt, 2 – 3 kişilik terörist grubu görülse dahi operasyon düzenlendiğini kaydetti.







