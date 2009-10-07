Büyükanıt'a hakaret ve tehdidie 4 yıl hapis

Cumhuriyet Savcısı Hakan Kızılarslan tarafından açılan davanın
iddianamesinde, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde, Yaşar Büyükanıt'a hitaben
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesine, Akın Çağrıcı adlı kişi tarafından
“hakaret” ve “tehdit” içerikli e-posta gönderildiği
kaydedildi.
İddianamede, yapılan teknik incelemede, suça konu internet
erişiminin, sanığın babasına, e-ileti adresinin de sanık Akın Çağrıcı'ya ait
olduğunun belirlendiği belirtildi.
Davanın iddianamesinde, Akın
Çağrıcı'nın, “hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis, “tehdit”
suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep
edildi.
Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin kabul
edildiği ve Akın Çağrıcı'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı
öğrenildi.