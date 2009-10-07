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Büyükanıt'a hakaret ve tehdidie 4 yıl hapis

07 Ekim 2009 14:34

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a “hakaret” ve “tehdit” içerikli e-posta gönderen bir kişi hakkında, 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Savcısı Hakan Kızılarslan tarafından açılan davanın iddianamesinde, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde, Yaşar Büyükanıt'a hitaben Genelkurmay Başkanlığının internet sitesine, Akın Çağrıcı adlı kişi tarafından “hakaret” ve “tehdit” içerikli e-posta gönderildiği kaydedildi.

İddianamede, yapılan teknik incelemede, suça konu internet erişiminin, sanığın babasına, e-ileti adresinin de sanık Akın Çağrıcı'ya ait olduğunun belirlendiği belirtildi.

Davanın iddianamesinde, Akın Çağrıcı'nın, “hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis, “tehdit” suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin kabul edildiği ve Akın Çağrıcı'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.


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