Büyükanıt: Yorum yok

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın, Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla ilgili ilk tepkisi, "Bu konuda benden bir açıklama beklerseniz üzülürüm" oldu.

Mahkeme kararını Genelkurmay Rezidansı’nda televizyondan izleyen Orgeneral Büyükanıt, daha sonra KKTC Silahlı Kuvvetler Günü’ne katıldı. Burada gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Büyükanıt, bu soruya vereceği yanıtı gelmeden önce düşündüğünü belirterek, "Benden nasıl bir yorum bekliyorsunuz? Yüksek bir mahkeme karar veriyor. Yani bu karar iyidir, bu karar kötüdür diye bir yorum bekliyor musunuz? Böyle birşey bekler misiniz? Siz onu söyleyin bana ben cevap vereyim" dedi. Gazetecilerin "Hayırlı olsun demenizi bekliyoruz" sözleri üzerine Büyükanıt, "Ben diyorum ki bir asker olarak nasıl bir yorum getireyim? Herhalde benden bir yorum beklememeniz lazım. Anayasa Mahkemesi, yargının kararını açıkladı. Bu konuda benden yorum beklerseniz üzülürüm" diye konuştu. Orgeneral Büyükanıt, laiklik hassasiyetinin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:



Merak varsa maşallah yani



"Bizim laiklik konusundaki düşüncemiz hiçbir zaman değişmedi. TSK’nın laiklik konusundaki görüşü, düşüncesi ve duruşu hiçbir zaman değişmedi. Artık bunu söylemeye yorulduk yani. TSK’nın laiklik konusunda düşüncelerini merak eden var mı acaba? Merak ediyorsanız e maşallah derim. TSK neredeyse gene orada. "

