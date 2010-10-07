-BÜYÜKANIT VE TÜRKERİ BODRUM'DA TATİLDE BODRUM (A.A) - 10.07.2010 - Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve emekli Orgeneral Fevzi Türkeri Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapıyor. Yaşar Büyükanıt, eşi Filiz Büyükanıt, kızı, damadı ve 2 torunu ile Fevzi Türkeri ve eşi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Macit Oğuzata'nın sahibi olduğu ''The Place'' isimli balık restoranına geldi. Burada yaklaşık 3 saat kalarak akşam yemeğinde buluşan Büyükanıt ve Türkeri, beraberindekilerle güvenlik tedbirleri altında restorandan ayrıldıktan sonra caddede yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar Büyükanıt'a sevgi gösterisinde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükanıt ise vatandaşları selamladı ve bebek arabasındaki torununu sevdi. Büyükanıt, tatil ve sağlığı hakkındaki sorusuna, ''Çok iyiyiz çok şükür. Ailemizle birlikte bir yemek yedik güzeldi gidiyoruz. Allah'a bin şükür, her şey yerinde'' yanıtını verdi. Büyükanıt, Türkeri ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nden ayrıldı.