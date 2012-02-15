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Politika

Büyükanıt ve Başbuğ 'Balyoz Davası'nda tanık olarak dinlenecek

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti tarafından alınan ara kararlar açıklandı...

15 Şubat 2012 22:35

 

T24 - ''Balyoz Planı'' davasına bakan mahkeme heyeti, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, eski Genelkurmay Başkanları emekli orgeneraller Yaşar Büyükanıt ve İlker Başbuğ'un tanık olarak dinlenmesine karar verdi. 
 
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde alınan karara göre mahkeme heyeti, 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen dava konusu plan seminerine ilişkin düzenlenen Genelkurmay Bakanlığı sonuç raporunda imzaları bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve emekli Korgeneral Köksal Karabay'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi.
 
Bu kişilerin belirlenecek günde duruşmada hazır edilmeleri için kolluk kuvvetlerine yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, Ocak 2003 tarihli mesaj formunda imzaları bulunan Tuğgeneral Levent Gözkaya ve ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası kapsamında tutuklu olan emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un da tanık olarak dinlenmesine hükmetti.
 
Belirlenecek günde Gözkaya'nın duruşmada hazır edilmesi için kolluk kuvvetlerine yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, Başbuğ'un hazır edilmesi için de Silivri 5 No'lu Cezaevine yazı yazılmasını da kararlaştırdı.
 
 
 
 
 

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