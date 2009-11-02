Büyükanıt 'Nefes'i izledi

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Kozyatağı'ndaki Trio Hillside Sinemaları'nda "Nefes" filmini seyretti.



Sinema çıkışı filmle ilgili bir değerlendirme yapan Yaşar Büyükanıt, "İzlediğimiz Nefes filmi bir sürü mesaj içeriyor. Filmi yapanlara teşekkür ediyorum. Özellikle ikinci yarı ve ikinci yarının sonu, final sahneleri terörle mücadelenin bir yüzünü yansıtıyor. Fevkalade etkileyici bir son" dedi.



Büyükanıt son günlerdeki irtica eylem planı söylentileri ile ilgili soruya ise,"O konulara şimdi girmeyelim" dedi. Büyükanıt daha sonra eşi Filiz Büyükanıt ile birlikte sinemadan ayrıldı.