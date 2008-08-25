Büyükanıt, harekatı anlattı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Irak’ın kuzeyine düzenlenen kara operasyonu öncesinde son 10 yılın hava raporlarının incelendiğini, operasyonun en soğuk gün ve en zor şartlara denk gelen tarihlerde gerçekleştirildiğini belirterek,
"Yağan kar altında kalan patlayıcıları patlatmaları mümkün olmadığından
zayiat vermedik. Eğer yazın yapmış olsaydık, kaybımız çok olurdu. Bu
operasyon bizim zamanlama haklılığımızı ortaya koydu" dedi.
Orgeneral Büyükanıt, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Profesyonel
Haber Kameramanları Derneği yöneticilerini, Genelkurmay Başkanlığı
Karargahı Şeref Salonu’nda kabul etti.
Dernek üyeleriyle sohbet eden Orgeneral Büyükanıt, gazeteciliğin ne
kadar zor bir meslek olduğunu anılarıyla anlattı. Orgeneral
Büyükanıt, önce haberin iyi mi kötü mü olduğuna değil, doğru mu yanlış
mı olduğuna bakılması gerektiğini söyledi. Basın çalışanlarına ve işini
yapanlara her zaman saygı ile yaklaştığını dile getiren Orgeneral
Büyükanıt, Türk gazetecilerin işlerini sonuna kadar takip ettiklerini,
gece ve gündüz çalıştıklarını ifade etti.
Orgeneral Büyükanıt, iki sene önce gerçekleştirdiği Yunanistan gezisi
sırasında bir önceki Yunan Genelkurmay Başkanı ile yaşadığı anıyı şöyle
aktardı:
"Yunanistan gezimizin ikinci gününde gittiğimiz bir şehirde, Yunan
Genelkurmay Başkanı’nın sık sık telefonla görüştüğünü gördüm.
Telefonlardan sonra Genelkurmay Başkanı’nın yüzünün şekli değişmişti.
Bir süre sonra kendisine, ’Bir sorun mu var?’ diye sordum. O da Türk
gazetecilerin ve Türk medyasının sürekli haber döndüklerini, bunun Yunan
Savunma Bakanlığı ve Yunan devlet televizyonunda rahatsızlık
yarattığını, televizyonda kendisi aleyhinde haberler yapıldığını
söyledi. Savunma Bakanı’nın kendisini arayarak, neden Yunan gazetecilere
yasak koyduklarının hesabını da sorduğunu söyledi.
Bizim acar Türk gazeteciler, özel seyahatimizde hiç ummadığımız bir
yerde karşımıza çıkınca sorunlar çıkmış. Ben de ona dedim ki ’Ben bu
sorunu çözerim, sana en fazla yüklenen devlet televizyonunu akşam otele
çağır. İkimiz orada beraber açıklama yapalım. Ayrıca bizim devlet
televizyonunun geçtiği tüm görüntüleri sizin devlet televizyonuna
vermesini sağlayacağım’ dedim. ’Sahiden bunu yapar mısın?’ diye sordu.
Ben de ’yaparım’ dedim. Genelkurmay Başkanı bana, ’O zaman beni
rahatlatırsınız’ dedi."
"ŞEREFLİ BİR YAŞAM"
Orgeneral Büyükanıt, her meslek grubuna eşit mesafede yaklaştığını,
işini yapan herkese saygı duyduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Biraz önce servis yapan genç kızlarımızın da mesleğine saygı
duyuyorum. Herkes bu hayatta üzerine düşen rolü oynuyor, hayat tam bir
tiyatro; kral var, asker var, kameraman var, herkes bu hayatta rolünü
oynuyor. Tiyatro bittikten sonra özel hayatta birlikte vakit
geçiriyorlar. Ben Kara Harp Okulunda görev yaparken, buradan ayrılan
öğrencilere her zaman sağlıklı, huzurlu ve başarılı yaşam diledim ama en
önemlisi şerefli bir yaşam sürmelerini temenni ettim. Eğer şerefli bir
yaşam yoksa diğerleri zaten yoktur."
IRAK’IN KUZEYİNE DÜZENLENEN KARA OPERASYONU
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt, bir süre önce Irak’ın kuzeyine
gerçekleştirilen kara operasyonunu değerlendirirken, "Operasyonlar
genellikle en iyi şartlarda yapılır. Biz bu operasyonda en zor şartları
seçtik" diye konuştu.
Operasyon öncesinde son 10 yılın hava raporlarının incelendiğini
belirten Orgeneral Büyükanıt, en soğuk günün ve en zor şartların tespit
edildiğini, operasyonun o tarihlerde gerçekleştirildiğini söyledi. Bütün
operasyonların gece gerçekleştirildiğini vurgulayan Orgeneral
Büyükanıt, terör örgütünde gece görüş cihazları olmadığını ama Türk
askerinde olduğunu kaydetti.
Orgeneral Büyükanıt, şunları söyledi:
"Hiç bizim zayiatımız olmadı. O çocuklar çok zor şartlarda operasyon
yaptılar. Barınacak yer yok, tuvalet yok, tank yok, zırhlı araç
yok. Operasyonu bu durumda gerçekleştirdiler. Yağan kar altında kalan
patlayıcıları patlatmaları mümkün olmadığından zayiat vermedik. Kar,
patlayıcıların üzerini örttü. Eğer yazın yapmış olsaydık, kaybımız çok
olurdu. Bu operasyon bizim zamanlama haklılığımızı da ortaya koydu."
Orgeneral Büyükanıt, "Bana, ’veda ederken ne diyeceksiniz?’ diye
soruyorlar. İlk size söylüyorum; hadi bana Allah’a ısmarladık" dedi.
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Profesyonel Haber Kameramanları
Derneği üyeleri, 28 Ağustos Perşembe günü görevini devredecek Orgeneral
Büyükanıt’a birer şilt ve Foto Muhabirleri Derneği arşivindeki
Büyükanıt’ın fotoğraflarından oluşan albümü hediye ettiler.