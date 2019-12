Büyükanıt, harekatı anlattı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Irak’ın kuzeyine düzenlenen kara operasyonu öncesinde son 10 yılın hava raporlarının incelendiğini, operasyonun en soğuk gün ve en zor şartlara denk gelen tarihlerde gerçekleştirildiğini belirterek,

"Yağan kar altında kalan patlayıcıları patlatmaları mümkün olmadığından

zayiat vermedik. Eğer yazın yapmış olsaydık, kaybımız çok olurdu. Bu

operasyon bizim zamanlama haklılığımızı ortaya koydu" dedi.



Orgeneral Büyükanıt, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Profesyonel

Haber Kameramanları Derneği yöneticilerini, Genelkurmay Başkanlığı

Karargahı Şeref Salonu’nda kabul etti.

Dernek üyeleriyle sohbet eden Orgeneral Büyükanıt, gazeteciliğin ne

kadar zor bir meslek olduğunu anılarıyla anlattı. Orgeneral

Büyükanıt, önce haberin iyi mi kötü mü olduğuna değil, doğru mu yanlış

mı olduğuna bakılması gerektiğini söyledi. Basın çalışanlarına ve işini

yapanlara her zaman saygı ile yaklaştığını dile getiren Orgeneral

Büyükanıt, Türk gazetecilerin işlerini sonuna kadar takip ettiklerini,

gece ve gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Orgeneral Büyükanıt, iki sene önce gerçekleştirdiği Yunanistan gezisi

sırasında bir önceki Yunan Genelkurmay Başkanı ile yaşadığı anıyı şöyle

aktardı:

"Yunanistan gezimizin ikinci gününde gittiğimiz bir şehirde, Yunan

Genelkurmay Başkanı’nın sık sık telefonla görüştüğünü gördüm.

Telefonlardan sonra Genelkurmay Başkanı’nın yüzünün şekli değişmişti.

Bir süre sonra kendisine, ’Bir sorun mu var?’ diye sordum. O da Türk

gazetecilerin ve Türk medyasının sürekli haber döndüklerini, bunun Yunan

Savunma Bakanlığı ve Yunan devlet televizyonunda rahatsızlık

yarattığını, televizyonda kendisi aleyhinde haberler yapıldığını

söyledi. Savunma Bakanı’nın kendisini arayarak, neden Yunan gazetecilere

yasak koyduklarının hesabını da sorduğunu söyledi.

Bizim acar Türk gazeteciler, özel seyahatimizde hiç ummadığımız bir

yerde karşımıza çıkınca sorunlar çıkmış. Ben de ona dedim ki ’Ben bu

sorunu çözerim, sana en fazla yüklenen devlet televizyonunu akşam otele

çağır. İkimiz orada beraber açıklama yapalım. Ayrıca bizim devlet

televizyonunun geçtiği tüm görüntüleri sizin devlet televizyonuna

vermesini sağlayacağım’ dedim. ’Sahiden bunu yapar mısın?’ diye sordu.

Ben de ’yaparım’ dedim. Genelkurmay Başkanı bana, ’O zaman beni

rahatlatırsınız’ dedi."



"ŞEREFLİ BİR YAŞAM"



Orgeneral Büyükanıt, her meslek grubuna eşit mesafede yaklaştığını,

işini yapan herkese saygı duyduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle

sürdürdü:

"Biraz önce servis yapan genç kızlarımızın da mesleğine saygı

duyuyorum. Herkes bu hayatta üzerine düşen rolü oynuyor, hayat tam bir

tiyatro; kral var, asker var, kameraman var, herkes bu hayatta rolünü

oynuyor. Tiyatro bittikten sonra özel hayatta birlikte vakit

geçiriyorlar. Ben Kara Harp Okulunda görev yaparken, buradan ayrılan

öğrencilere her zaman sağlıklı, huzurlu ve başarılı yaşam diledim ama en

önemlisi şerefli bir yaşam sürmelerini temenni ettim. Eğer şerefli bir

yaşam yoksa diğerleri zaten yoktur."



IRAK’IN KUZEYİNE DÜZENLENEN KARA OPERASYONU



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt, bir süre önce Irak’ın kuzeyine

gerçekleştirilen kara operasyonunu değerlendirirken, "Operasyonlar

genellikle en iyi şartlarda yapılır. Biz bu operasyonda en zor şartları

seçtik" diye konuştu.

Operasyon öncesinde son 10 yılın hava raporlarının incelendiğini

belirten Orgeneral Büyükanıt, en soğuk günün ve en zor şartların tespit

edildiğini, operasyonun o tarihlerde gerçekleştirildiğini söyledi. Bütün

operasyonların gece gerçekleştirildiğini vurgulayan Orgeneral

Büyükanıt, terör örgütünde gece görüş cihazları olmadığını ama Türk

askerinde olduğunu kaydetti.

Orgeneral Büyükanıt, şunları söyledi:

"Hiç bizim zayiatımız olmadı. O çocuklar çok zor şartlarda operasyon

yaptılar. Barınacak yer yok, tuvalet yok, tank yok, zırhlı araç

yok. Operasyonu bu durumda gerçekleştirdiler. Yağan kar altında kalan

patlayıcıları patlatmaları mümkün olmadığından zayiat vermedik. Kar,

patlayıcıların üzerini örttü. Eğer yazın yapmış olsaydık, kaybımız çok

olurdu. Bu operasyon bizim zamanlama haklılığımızı da ortaya koydu."

Orgeneral Büyükanıt, "Bana, ’veda ederken ne diyeceksiniz?’ diye

soruyorlar. İlk size söylüyorum; hadi bana Allah’a ısmarladık" dedi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Profesyonel Haber Kameramanları

Derneği üyeleri, 28 Ağustos Perşembe günü görevini devredecek Orgeneral

Büyükanıt’a birer şilt ve Foto Muhabirleri Derneği arşivindeki

Büyükanıt’ın fotoğraflarından oluşan albümü hediye ettiler.