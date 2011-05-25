Büyükanıt: Hakkari'yi de gidip, görün 'Zap' baraj için çok uygun‎

T24

'Özdemir Fenerbahçe'yi bırakıyor'

Fatura yine Özdemir'e çıktı

Geçen hafta Siirt’te 265 megavat kurulu gücü ve yıllık 1 milyar kilowatsaat elektrik üretimiyle özel sektörün en büyük ikinci barajı, Alkumru HES’in açılışını yapan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlaması etkinliklerinde kendisine yönelen ‘kişisel tebrikleri’ kabul etti. Milliyet'in haberine göre Özdemir’i kutlayanlardan birisi de Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’tı.Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nın 1907 trübininin olduğu bölümdeki restoranda Nihat Özdemir’i iki elini tutarak tebrik eden Büyükanıt, “Büyük iş yaptınız, görev sürem dönemimde Güneydoğu’da baraj potansiyeli üzerine araştırmalarım olmuştu. Bölgenin bu yatırımlara çok ihtiyacı var” dedi. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’in, “Barajı görmelisiniz” sözleri üzerine Büyükanıt şöyle karşılık verdi:“Bütün o hattı gezdim. Botan Çayı’nı çok iyi bilirim. Bölgedeki su potansiyelinin değerlendirilmesi, bu potansiyelin kullanılarak bölgeye de, Türkiye’ye de ekonomik katkı oluşturulması en büyük hayalimdi” dedi.Büyükanıt, Nihat Özdemir’den baraj hakkında bilgi alırken Hakkari’deki potansiyele dikkat çekti. “Hakkari için inceleme yaptınız mı? Hakkari’yi gidip, görün, Zap Nehri de baraj için çok uygun” dedi. Nihat Özdemir’den bölgede iki yeni barajın daha temelini attıklarını öğnenen Yaşar Büyükanıt, “Çok iyi, çok iyi, bölge suyu 15’i de kaldırır. Bu barajlar ekonomik değer olarak bölgenin kalkınmasına katkı sağlarken, istihdam yaratıyorlar” dedi.Fenerbahçeli Yaşar Büyükanıt son gelişmeleri hatırlatarak, “Bölgedeki sorunlar sadece ekonomik yatırımlarla” çözülebilir mi yönündeki sorumuzu ise şöyle yanıtladı:” Çözülür, çözülür tabii. İstihdamın artmasıyla bölgedeki sorunların tümü çözülür.”Doğu ve Güneydoğu’daki yatırımlarının büyüklüğü 3 milyar dolara ulaşan Nihat Özdemir, protokol tribünündeki sohbetimizde, “17 yıl Fenerbahçe’de görev yaptım. Kulüp başkan vekilliği çok onurlu bir görevdir. 2012 Mayıs’ında bırakıyorum. Arkamızdan çok eğitimli bir gençlik geliyor. Üç dil bilen gençler var. Biraz da onlar yapsınlar” dedi.Fenerbahçe maçları öncesinde başta Aziz Yıldırım olmak üzere yönetim ve konukların bir araya geldiği ve bir ritüel haline gelen yemeklerde hesabı ödeyen bir isim var o da Nihat Özdemir. Önceki gece bizim de katıldığımız stadtaki kutlama yemeği sonrası Başkan Aziz Yıldırm, “Hesabı sen öde Nihat” dedi. O gün maç olmasa da fatura yine Özdemir’e çıktı.