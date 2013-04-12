Büyükanıt, Ergenekon'da gizli tanık olduğu iddiasını yalanladı

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, “Ergenekon” davasında gizli tanık olduğu iddiasını yalanladı. İddiayı ortaya atan CHP’li Tanju Özcan’ı "nefretle kınadığını" belirterek, “İspat edemezse müfteridir” dedi.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın “Ergenekon” davasında gizli tanık olduğunu iddia etti.

Özcan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la Dolmabahçe’de yaptıkları görüşmede, gizli tanıklık yapması durumunda Yaşar Büyükanıt’a soruşturma açılıp açılmayacağına dair söz verilip verilmediğini sordu.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, konuyla ilgili Milliyet gazetesinden Fikret Bila’ya konuştu.

İddiayı internetten öğrendiğini belirten eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, şunları söyledi:

“Kelimenin tam anlamıyla şaşırıp kaldım. Emekli olduğumdan beri huzurlu bir emeklilik yaşayamadım. Benim hakkımda, eşim hakkında birçok iftira attılar, yalan söylediler. Bunlarla uğraşmak zorunda kaldım.

Bir milletvekili, 53 yıl üniforma giymiş, hayatı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, ülkesine, vatanına hizmetle geçmiş, Genelkurmay Başkanlığı yapmış biri için nasıl böyle düşünebilir diye hayret ettim. Bu tümüyle yalan ve iftiradır.

Beni en çok üzen, bir milletvekilinin, benim gizli tanık olabileceğimi düşünmüş ve tereddüt bile etmeden gündeme getirebilmiş olmasıdır. Nefretle kınıyorum. Bu, bir milletvekiline yaraşır davranış ve siyaset yapma biçimi değil. İddiayı gündeme getiren milletvekili, bu iddiasını ispatla yükümlüdür, ispat edemezse müfteri durumuna düşecektir."

Büyükanıt, “Ergenekon davasıyla ilgili size böyle bir teklif yapıldı mı?” sorusuna “Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir teklifi kabul etmeyeceğimi herkes bilir. Kaldı ki, teklif dahi edemezler. Ben, hayatım boyunca gizli tanıklık yapmadım ve bu yönde hiçbir zaman teklif de almadım. Ergenekon davasıyla ilgili gizli veya açık tanıklık teklifi almadım. Bildiğiniz gibi Balyoz davasında mahkeme çağırdı. Ben de hukukun gereği olarak gittim ve 300 kişinin önünde açık biçimde ifademi verdim” diye yanıt verdi.

Yaşar Büyükanıt, Dolmabahçe’de Başbakan Erdoğan’ın soruşturma açılmaması karşılığında gizli tanık olmasını önerdiği iddiasına ilişkin ise şu yanıtı verdi:

“Bu da yalan ve iftira. Bir kere yalan olduğu tarihlerin tutmamasından belli. Dolmabahçe’deki görüşmede davalar konu dahi olmadı. Zaten tarihler itibarıyla olması da mümkün değil. Başbakan’la Genelkurmay Başkanı ihtiyaç duyulduğu her zaman görüşürler. Bu normaldir. Devletin çalışma sisteminin bir gereğidir. Daha önce size Dolmabahçe görüşmesiyle ilgili açıklama yapmıştım. Bu görüşme diğer görüşmeler gibi devlet işleriyle ilgiliydi. Bunu Başbakan da birçok kez söyledi. Buna rağmen hâlâ aynı konuyu asılsız iddialarla gündeme getiriyorlar. Ben, her zaman arkadaşlarıma doğru habere kızmaya hakkımız yok demişimdir. Ama yalan habere, iftiraya sessiz kalamayız.”

İnternet siteleri konusunda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un yargılandığı ancak kendisinin yargılanmadığının hatırlatılması üzerine Büyükanıt, “İnternet siteleri, 1990’lı yıllardan beri var. O zamanlardan beri PKK’ya, Ermeni iddialarına karşı halkı aydınlatmak amacıyla faaliyet gösteriyorlardı. Ayrıca internet suç değil. Halkı aydınlatmak, ülke menfaatlerini korumak amacıyla bu tür konularda internet siteleri vardı” dedi.

CHP’li Tanju Özcan’ı iddiasının kaynağını açıklamaya çağıran Büyükanıt, “Bana iftira atan milletvekilinin arkasındaki mihrakı ben de merak ediyorum. Milletvekilini kim böyle konuşturuyor? Ortaya çıksın, kimmiş, iddiasının dayanağı neymiş görelim” diye konuştu.