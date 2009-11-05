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Yaşam

Büyükanıt: Çok kanlı olmaz

Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Büyükanıt, Beykent Üniversitesi'nde 'Türkiye, Irak, Suriye' üçgeni adlı panele katıldı.

05 Kasım 2009 02:00

Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, danışman olarak görev yaptığı Beykent Üniversitesi'nde ' Türkiye, Irak, Suriye' üçgeni adlı panele dinleyici olarak katıldı.

Panel sırasında söz alan, Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Türkiye'nin Suriye'yle savaşın eşiğine geldiği sırada Genelkurmay Harekat Başkanı olduğunu hatırlatarak, "Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Başbakan Mesut Yılmaz  'ne olacak' diye sordu.  'Çok kanlı'  olmaz mı' dedi.

Ben de kendisine bütün savaşlar kanlı olur karşılığını verdim" şeklinde konuştu.

Suriye'nin görünürdeki askeri gücünün eski olduğunu söyleyen Büyükanıt yıllar sonra ziyaret için gittiği Mısır'da Hüsnü Mübarek'le görüştüğünü, kendisine o sırada Hafız Esad'ın nasıl bir hazırlık içinde olduğunu sorduğunu söyledi.

Büyükanıt, Mübarek'in kendisine, ' Esad'ın elinde çiçekle Şam'da bekleyeceğiz' dediğini ilettiğini söyledi.

3 Mart tezkeresine de değinen Büyükanıt, tezkere reddedilmeseydi, TSK'nın Irak'a 30 km kadar gireceğini söyledi.

Büyükanıt panel çıkışında da gazetecilerin ısrarlı sorularıyla karşılaştı.

Büyükanıt sadece PKK'lıların karşılanmasında ortaya çıkan görüntülere ilişkin fikrinin ne olduğu sorusuna, "Bunu benimsemek mümkün değil. Ben de vatandaşlar gibi düşünüyorum. O görüntüler çok kötü görüntüler. İnşallah bir daha olmaz" karşılığını verdi.

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