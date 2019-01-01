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Büyükada'daki yangında yaralanan atlar tedavi için bakımevine götürüldü

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKADA'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü

01 Ocak 2019 20:44

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKADA\'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ahırların bulunduğu alanda çıkan ve 9 atın telef olduğu 3 atın yaralandığı yangının ardından harekete geçti. Yangında yaralanan 3 at, tedavileri için ekipler tarafından bir kamyonete bindirilerek Sarıyer\'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi\'ne götürüldü.
Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)
 

 

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