Büyükada'da toplantı yapan insan hakları aktivistlerine toplu gözaltı

İstanbul'da, insan hakları savunucularının korunması programı kapsamında toplantılar yapmak için Büyükada'da bir araya gelen farklı insan hakları örgütlerinin temsilcileri, kaldıkları otelde topluca gözaltına alındı.

İnsan Hakları Derneği; "Nalan Erkem, İlknur Üstün, İdil Eser, Veli Acu, Günal Kurşun, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi'nin gözaltına alınanlar arasında bulunduğunu" açıkladı.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından yapılan açıklamada ise gözaltılara ilişkin bilgi alınamadığı belirtildi:

"Savunucular avukatlarla görüştürülmediği için gözaltı gerekçesine dair net bir bilgimiz bulunmamaktadır".

"Savunuculara yönelik 24 saatlik avukat ve ailelerle görüşme kısıtı var".

Dernek, gözaltına alınanların bir süre Büyükadada'da tutulduğunu daha sonra İstanbul merkezine sevk edildiğini belirtti.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.