“Büyükada’da tavus kuşları gözaltına alındı” iddiası!

İstanbul, Büyükada'da komşusunun bahçesinde beslediği tavus kuşlarından rahatsız olan bir kişinin şikayetiyle tavus kuşlarının polislerce gözaltına alındığı iddia edildi.

Ajanimo'nun haberine göre, Adalar Postası isimli facebook sayfasında, Büyükada Polis Karakolu’nun bahçesindeki gözaltına alınmış tavus kuşlarının fotoğrafı ve olayla ilgili kısa bilgiler paylaşıldı.

Büyükada sakinlerinden Şahika Savran ve Kenan Bakır’ın aktardığına göre; komşusunun bahçesinde beslediği tavus kuşlarından rahatsız olan kişi, emniyet birimlerine şikayette bulunup tavus kuşlarını tutuklattı. Olay, Çevre ve Orman Bakanlığı’na bildirilince, tavus kuşlarının Polenezköy’de bir parka alınmalarıyla ilgili girişimde bulunuldu. Ayrıca, hayvan haklarının ihlaline dair gereken hukukî süreç de başlatıldı.