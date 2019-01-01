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BÜYÜKADA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN- 3

  *Yangın kontrol altına alındı

01 Ocak 2019 19:00

 

*Yangın kontrol altına alındı. 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)
Büyükada\'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk olarak adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevre ilçelerden de sevk edilen ekipler yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Büyükada\'dan yükselen dumanlar Maltepe Sahili\'nden görüldü. Yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi. Yangın kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Yükselen dumanlar
-Ahırların yanması
-Ormandaki alevler
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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