T24 LogoT24 Logo
Gündem

BÜYÜKADA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN- 2

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHA Büyükada'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı

01 Ocak 2019 17:22

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHA
Büyükada\'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk olarak adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevre ilçelerden de sevk edilen ekipler yangını söndürme çalışmalarına katılıyor. Büyükada\'dan yükselen dumanlar Maltepe Sahili\'nden görülüyor. Yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi. 

EK GÖRÜNTÜ:
/////////////////
-Ahırların yanması
-Ormandaki alevler
-Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü:
------------------
-Yükselen dumanlar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizALMAÇAYIRİSTANBUL DHA BüyükadaOrmanlıkYangınaBüyükadaMaltepe SahiliYangınınGÖRÜNTÜ AhırlarınDökümü Yükselen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24