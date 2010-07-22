-BÜYÜKADA'DA ''GÜLEN VE GÜLÜMSEYEN ATATÜRK'' SERGİSİ İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - ''Adalar Kültür, Sanat ve Kitap Şenliği'', 24 Temmuzda Büyükada İskele Saat Meydanı'nda başlayacak. Yapılan açıklamaya göre, Bizim Kitaplar Yayınevi tarafından düzenlenen şenlikte Hanri Benazus, kendi koleksiyonundan fotoğrafların yer aldığı ''Gülen ve Gülümseyen Atatürk'' konulu sergi açacak. Ayrıca, yazarlar Hanri Benazus, D. Ali Gültekin, Jak Alguadiş, Dr. Kamil Erhan Şuben, Barış Doster, Orhan Sakin, Mehmet Komşu, Pekcan Türkeş, Sevgi Tanrısever ve Ayan Gültekin, okurlarına kitaplarını imzalayacak. Şenlik, 2 Ağustosta sona erecek.