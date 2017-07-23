Büyükada'da gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardı; iki insan hakları aktivisti tutuklandı

Büyükada'da gözaltına alınan, ancak daha sonra serbest bırakılan insan hakları aktivistlerinden Nalan Ekrem ve İlknur Üstün dün (22 Temmuz 2017) yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

5 Temmuz’da İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan ve 12 gün sonra ifadeleri alınan 10 insan hakları aktivistinden 2’si yabancı uyruklu 6’sı tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca buün serbest bırakılan şüpheliler Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün hakkında 21 Temmuz'da yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, gazeteci Deniz Yücel'in ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanmasıyla ilgili olarak "Türkiye'ye çok sabır gösterdik ki bazen bunu yapmak hiç kolay olmadı" demişti. Gabriel'in söz konusu ifadeleri, iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.

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"Türkiye, absürdlük çıtasını yükseltiyor"

Haklarında yeniden yakalama çıkarılan 4 insan hakları savunucusu için açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü John Dalhuisen, “Türkiye yetkilileri absürdlük çıtasını yükseltiyor” görüşünü dile getirdi.

Dalhuisen, sözlerinin devamında “Bu acımasız ve geriye doğru adımla Türkiye’nin giderek sivil toplum aktivistlerinin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin hapse atıldığı, hukuk devletine yabancı bir ülke haline geldiği gözler önüne serildi” ifadesini kullandı.

John Dalhuisen'in açıklaması şöyle:

"12 gün boyunca parmaklıklar ardında kaldıktan sonra aynı çileyi yeniden yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Bu temelsiz soruşturmaya son vermek yerine, Türkiye yetkilileri absürdlük çıtasını yükseltiyor. Bu dört insan hakları savunucusu aynı soruşturmada adları geçen aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü’nün de bulunduğu diğer 6 insan hakları savunucusu gibi cezaevine sevk edilecek.”