Büyükada'da gözaltına alınıp serbest bırakılan 4 aktivist hakkında yakalama kararı

Büyükada’da gözaltına alınan ve 12 gün sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılan 4 insan hakları savunucusu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

5 Temmuz’da İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan ve 12 sonra ifadeleri alınan 10 insan hakları aktivistinden 2’si yabancı uyruklu 6’sı tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca buün serbest bırakılan şüpheliler Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Avukat Meriç Eyüboğlu ise “Avukatlar olarak bize bilgi verilmiyor, iddiaları biz de gazetelerden okuyoruz” dedi:

“Bugün zaten adliyedeydik. Savcı yakalama kararı çıkartılmasını talep etti. 11. Sulh Ceza Mahkemesi’nden saat 16.45’e kadar bu yönde bir karar çıkmadı. Mesai zaten 17.00’da sona eriyor. Yakalama kararı çıktığına dair iddiaları, biz de avukatlar olarak gazetelerden okuyoruz.”

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükada'da “insan hakları savunucularının korunması dijital güvenliği” konulu bir atölye çalışması için bir otelde biraraya gelen 10 insan hakları savunucusu, 5 Temmuz’da otele düzenlene polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 30 saat boyunca haber alınamamıştı. Hak savunucularıyla ilgili gözaltı kararının da gözaltına alınmalarından tam beş saat sonra verildiği ortaya çıkmıştı.

10 kişi hakkında yedi gün gözaltı kararı verilmiş, bu süre daha sonra 14 güne uzatılmıştı.

10 hak savunucusu 17 Temmuz’da adliyeye götürülmüş, savcı “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" (TCK 220/6), "silahlı terör örgütüne üyelik" (314/2 ve 314/3) suçlamalarıyla tutuklanmalarını talep etmişti.

18 Temmuz’da İnsan hakları savunucuları İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü), Özlem Dalkıran (Helsinki Yurttaşlık Derneği), Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Ali Garawi (İsveç vatandaşı insan hakları eğitimcisi), Peter Steudtner (Almanya vatandaşı insan hakları eğitimcisi) tutuklandı.

İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu), Nalan Erkem (Helsinki Yurttaşlık Derneği), Nejat Taştan (Eşit Haklar İzleme Derneği), Şeyhmus Özbekli (Hak İnisiyatifi) yurtdışına çıkış yasağı ve haftada üç gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.