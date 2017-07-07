Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucuları kim?

İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucularının soruşturmasının Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütüleceği bildirildi.

Aralarında Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'ın (Uluslararası Af Örgütü) Türkiye Direktörü İdil Eser'in de bulunduğu insan hakları savunucuları 'silahlı terör örgütü üyeliğiyle' suçlanıyor.

Aktivistlerin hangi örgüte üyelikle suçlandıklarına ilişkin olarak ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Gözaltına alınan isimlerin çalışmaları ve profilleri şöyle:

İdil Eser: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü, insan hakları savunucusu. İdil Eser, İstanbul Üniversitesi'nden sonra ABD'de Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisansını ve Marmara Üniversitesi AB Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı. Chicago Üniversitesi'nde Rus Tarihi doktorası yaparken annesinin rahatsızlanması üzerine Türkiye'ye döndü ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya başladı. TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin de aralarında bulunduğu kuruluşlarda insan haklarına dair rapor yazan ve projeler yürüten İdil Eser, 2 Mayıs 2016 tarihinde Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Direktörü oldu.

Özlem Dalkıran: Yurttaşlık Derneği (Eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi) İnsan hakları savunucusu. Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye biriminin kuruluşunda görev aldı ve kuruluşun basın sözcülüğünü yaptı. Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışmanlık Kurulu üyeliği de yapıyor. Güneydoğu'da kadın hakları ve Türkiye'de insan hakları üzerine çok sayıda araştırması var.

İlknur Üstün: Kadın Koalisyonu Koordinatörü, insan hakları savunucusu. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden sonra aynı üniversitenin kadın çalışmaları yüksek lisans bölümüne devam etti. Kadın örgütlerinde aktif olarak yer aldı. KADER Ankara şube başkanlığı yaptı. Kadın Koalisyonu Türkiye Koordinatörlüğü görevini yürütüyor. Toplumsal cinsiyet ve yerel siyaset üzerine araştırmaları ve dergilerde yazıları yayımlandı.

Nalan Erkem: Yurttaşlık Derneği (eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği) üyesi. İnsan hakları savunucusu, avukat. İzmir Barosu yönetim kurulu üyeliği yaptı. İşkencenin, çocuk cezaevlerinde şiddetin önlenmesi, kadına karşı şiddet, ayrımcılık karşıtı çalışmalarda bulundu.

Günal Kurşun: İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Derneğin eskiden başkanlığını da yaptı. Aynı zamanda Uluslararası Af Örgütü aktivisti. Ceza hukukçusu Yrd. Doç Dr. Kurşun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden sonra yüksek lisans ve doktorasını yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku'nda tamamladı. Akademisyen Kurşun'un ceza hukukunda dair kitabı, makaleleri ve kitap bölümleri yayımlandı. Kurşun'un, insan hakları, azınlık hakları, ekonomik, sosyal ve kültüler haklar ile Uluslararası Ceza Mahkemesi konularında çalışmaları var.

Nejat Taştan: Eşit Haklar için İzleme Derneği Genel Koordinatörü, insan hakları savunucusu. 1986 yılından bu yana insan hakları hareketinde çalışmalar yürüttü. İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda görev aldı. Irk ve etnik kökene dayalı ayrımcılık, engellilere yönelik ayrımcılık ve hak ihlallerine ilişkin raporlara katkıda bulundu.

Veli Acu: İnsan Hakları Gündemi Derneği'nde sayman ve insan hakları aktivisti. Gazi Ünviersitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans bölümünü tamamladı, Gaziantep Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenimine devam ediyor.

Şeyhmus Özbekli: HAK İnisiyatifi Diyarbakır üyesi, insan hakları savuncusu. Daha önce Mazlum-Der'de (İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği) görev aldı. İslami hassasiyetlerle 1991 yılında kurulan insan hakları örgütü Mazlum-Der'in 16 şubesi kayyum atanmasından sonra kapatılmıştı. Diyarbakır Mazlum-Der de kapatılan şubeler arasında. Özbekli daha sonra HAK İnisiyatifi'nin Diyarbakır temsilciği yapmaya başladı.

Ali Gharavi: İsveç vatandaşı bilgi güvenliği danışmanı, insan hakları savunucusu. Eğitim için Türkiye'de bulunuyordu.

Peter Steudtner: Alman vatandaşı, bilgi güvenliği danışmanı, belgesel yapımcısı ve insan hakları aktivisti. Dijital güvenlik konusunda uzmanlaşan Steudtner, eğitim için Türkiye'de bulunuyordu.

(Bilgiler, derneklerin internet sitelerinden ve bianet.org'dan derlenmiştir)