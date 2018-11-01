Büyükada'da faytoncunun bir günü: 'Atın sırtından ekmek yiyip onu katletmişim gibi görülüyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi yaptığı açıklamada "Adalar'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz" demişti.

Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, Adalar'da "elektrikli faytonların kullanılacağı" açıklaması geldi.

Bu konuda henüz bir çalışma yok ancak Büyükada'daki faytoncular ülke ekonomisine ve turizmine "büyük katkısının olduğunu" savundukları faytonculuğun rehabilite edilip belli bir düzene sokulabileceğini söylüyorlar.

Büyükada'daki faytonculardan İsrafil Korkmaz, atların yaşam koşulları nedeniyle sık sık tartışma konusu olan Ada faytonculuğunun; faytonculardan atları yetiştirenlere kadar birçok kişinin geçim kaynağı olduğunu anlatırken, "1200 at içerisinde bir tane at ölünce kıyamet kopuyor. Sanki ben bu atın sırtında ekmek yemişim, çoluğumun çocuğumun ekmeğini kazanmışım sonra da bu atı katletmişim. Bu da sıkıntı" diyor.