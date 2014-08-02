Büyükada'da duvara 'barış' ve 'Gazze' yazan sanatçı gözaltına alındı

Büyükada'da çocuklarla sanat atölyeleri yürüten heykeltraş Necdet Kutlucan, bugün düzenleyeceği çocuk atölyesi öncesinde bir duvara sprey boyayla 'barış' ve 'Gazze' yazarken gözaltına alındı.

Elif İnce'nin Radikal'de yer alan haberine göre, Büyükada’da çocuklarla gönüllü sanat çalışmaları yapan heykeltraş Necdet Kutlucan, bugün düzenleyecekleri atölye öncesinde ahşap bir duvara farklı dillerde ‘barış’ yazdıktan sonra gözaltına alındı. Kutlucan ve yanındaki iki sanat öğrencisi, Kabahatler Kanunu'nun 'afiş asma' maddesi* gereğince 189 TL para cezası kesildikten sonra salıverildi.

Telefonla ulaştığımız Kutlucan, “Adalar’da çocuk kulübünü kurdum ve yıllardır gönüllü olarak çocuklarla çalışıyorum. Çocuklar bugünkü atölyede barış hakkında resimler yapıp üç senedir boyadığımız bu ahşap duvara asacaklardı. Biz de atölye öncesinde duvarı beyaza boyarak üzerine spreyle farklı dillerde ‘barış’ ve ‘Gazze’ yazdık. Adalar Belediyesi’nin zabıtalarının şikayeti üzerine polisler gelip malzemelerimizi aldılar, bizi de karakolda götürdüler. Bir resim bir de tiyatro öğrencisi de benimle birlikte gözaltına alındı. Sanıyorum gerekçesi çevreyi kirletmekmiş. Duvara yazdığımız yazılar da silinecekmiş” diye konuştu.

* 5326 No'lu Kabahatler Kanunu Madde 42: "Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir."