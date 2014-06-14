Büyükada'da camiye onay çıktı, içkili restoranlar ne olacak?

Büyükada’ya cami yapılması tartışması son aşamaya geldi. Koruma kurulu cami yapımına onay verdi. Ancak şimdi yeni bir tartışma başladı. Cami olan yerlerde alkol ruhsatı 100 metreye kadar alınabiliyor. Büyükada’da caminin yapılmak istendiği yer içkili restoranların hemen yanı başında.

İstanbul Büyükada’da şu anda 4 cami var. Bir de çarşıda özellikle esnafın kullandığı bir mescit bulunuyor. Ancak bu mescidin yetmediği belirtilerek, yeni bir cami yapılması gündeme geldi.

Adalar için hazırlanan ve 2011’de yürürlüğe giren 1/5 bin ölçekli imar planına göre, Büyükada’nın merkezinde herhangi bir dini tesis öngörülmüyor. Ancak plan dini Şubat 2014’te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile değiştirildi. Mevcut ticaret ve konut alanı olan, şu anda özelleştirilen AYEDAŞ’a ait binanın bulunduğu alan dini tesis olarak revize edildi.

Adalar Belediyesi, yapılan değişikliği İSKİ’nin kendilerine yazdığı bir yazıyla tesadüfen öğrenince itiraz etti. İtiraz, İBB’nin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda değerlendirildi. Komisyon, Adalar Belediyesi’nin itirazını CHPli üyelerin karşı oyuna rağmen oy çokluğuyla reddetti.

Büyükada’nın tamamının sit alanı olması nedeniyle bu değişiklik için Adalar bölgesine bakan 5 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayı gerekiyordu. Kurul 2 hafta önce toplandı. Büyükada’ya yapılmak istenen cami konusunda İBB’nin yaptığı değişikliğe onay verdi.

Cami yapılmak istenen binanın alanı yaklaşık 400 metrekare. Tartışmalardan biri bu kadar küçük bir alana cami yapılamayacağı yönünde. Ancak başka bir tartışma noktası var. O da içkili mekânlar sorunu.

Cami yapılmak istenen bina iskeleye ve yakınındaki içkili restoranlara çok yakın. Mevzuat gereği camilerin 100 metre yakınında herhangi bir içkili mekâna izin verilmiyor. Cami yapıldığı takdirde mevcut yerlerin durumunun ne olacağı konusu net değil.

Heybeliada’da yaşayan mimar Fazlı Doğu, konuyu Mimar Odası’na da aktardığını belirterek cami projesiyle ilgili şunları söyledi:

“Koruma Kurulu’nun kararı askıya çıktıktan sonra odanın da bir itirazı olacak. Bir mimar olarak burada söz konusu camiye değil, her türlü yapıya karşıyız. Buranın tamamı sit alanı. Böyle bir yeri korumayı beceremezsek geçmiş olsun. Korumayı delme yöntemlerinden biri bu. Camiye itiraz edilince ‘Camiye de karşı çıkıyorlar’ denilecek. Burada amaç yapıya karşı olmak, camiye değil.”

Restoranlar çalışamaz

İçki tartışması konusunda da Doğu şöyle konuştu:

“Burası restoran dolu. Kuralları uygulamaya kalkarsanız restoranları çalışmaz hale gelir. ‘Mevcut olan ruhsatlar kalabilir’ diyebilirler. Ancak bu da çözüm değil. Ruhsatlar kalırsa ‘Cami yanında içki içilebilir’ anlamı çıkıyor. Birileri içki içerken birileri cuma namazında, durumu söz konusu. Bir handikap var. Buradaki tüm hareketliliğin biçimi değişecek. Yapılaşma, ikinci aşamada da dini yapılaşma sorunu var. Problemlerle karşı karşıya kalacağız.”