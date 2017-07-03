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Yaşam

Büyükada'da bayılan at haberlerine üzüldü solar enerjili fayton üretti

Solar enerji ile çalışan fayton Kapadokya'da hayata geçirildi

03 Temmuz 2017 23:08

Atlara yapılan fayton işkencesi karşısında duyarsız kalmayan işletmeci Ahmet Polat, güneş enerjisi ile çalışan bir fayton üretti.

Ontrava'nın haberine göre, aşırı sıcaklarda çalıştırılıp bayılan atların çoğalmasının üzerine bir girişiminde bulunan Ahmet Polat, şimdilik bu uygulamayı Göreme Peri Bacaları’nda faaliyete geçirdi. Geçtiğimiz senelerde hayata geçirdiği bu girişim ile epey bir konuşulan işletmeci, turizm sektöründe faytonculuğu bambaşka bir boyuta taşımayı hedefliyor. Büyükada’da bayılan at haberlerine üzülüp buna bir çözüm üretmek istemesinin üzerine solar fayton üreten Polat, faytonculuğu bitirmek yerine farklı bir boyuta taşınabilirliğini de kanıtlamış oldu.

Kapadokya bölgesinde düzenlenen tur, Göreme Vadisi’nden başlayarak Uçhisar, Paşabağı ve Aşk Vadisi’ne kadar olan yol üzerinden geçiyor. Yolun uzunluğuna göre ise tur başı 60 ile 80 lira arasında bir ücret alınıyor. Henüz 2 aracı bulunan Polat, projesinin büyümesi doğrultusunda araç sayılarını artırmayı hedefliyor.

Ahmet Polat’ın henüz Kapadokya’da gerçekleştirebildiği bu duyarlı proje, faytonculuğu bitirmemeye yönelik büyük bir adım atarken aynı zamanda atlar için gerçekleştirilmiş büyük bir duyarlılık örneği olabilir.

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FaytonSolar EnerjiKapadokyaGöreme

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