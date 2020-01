Büyükada'da atlar ölüme terk ediliyor!

İstanbul Büyükada'da hizmet veren faytonlar, ada ziyaretçilerine nostalji yaşatsa da, faytonlarda kullanılan atların içler acısı hali görenlerin tepkisini çekiyor. Son olarak adanın en ünlü gezi yolu ve plajının bulunduğu bölgede ölü bir atı kargaların yemesi ve bitkin halde bir diğer atın da ölüme terk edilmesi görenlerin büyük tepkisine yol açtı.

Burak Çan'ın Zaman gazetesinde yer alan haberine göre; 'Prens Adaları' olarak da bilinen İstanbul açıklarındaki adaların en büyüğü olan Büyükada, her gün binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Tarihî ve turistik açıdan oldukça zengin olan Büyükada'da özellikle faytonlarla yapılan ada turu ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Ada iskelesinin yukarısında bulunan 'At Meydanı'ndan faytonlara binilerek istenilen bölgeye ulaşım ve ada içerisinde tur imkânı sağlanıyor. Ancak faytonlarda kullanılan atların içler acısı hali görenlerin tepkisini çekiyor. Büyükada'da 226 kayıtlı fayton ve binin üzerinde at bulunuyor. İSPARK tarafından yapılan ve 140 fayton kapasiteli modern at ahırının dışında kalan atlar derme çatma ahırlarda ve sağlıksız koşullarda bakılıyor. Ayrıca, faytonların adanın yüksek yerlerine çıkışında zorlanmalarında gördükleri işkence ve dört kişilik faytonlara daha fazla insan binmesi atların daha çok yıpranmasına neden oluyor.

Büyükada'da gördüğü işkence ve bakımsızlık sebebiyle fayton çekemez hale gelen atlar ormanlık alanlarda ölüme terk ediliyor. En son Küçük Tur Yolu Yılmaztürk Sokak üzerinde bulunan Adalar Belediyesi'ne ait Aya Nikola Plajı'nın karşısındaki ormanda iki atın içler acısı hali görenleri şaşkınlığa uğrattı. Ziyaretçilerin en çok tercih ettikleri tur yolu üzerindeki ormanlık alanda bir atın kesilerek öldürüldüğü ve leşini kargaların yediği, hemen yanında ise bakımsızlıktan bitkin düşmüş bir atın da ölüme terk edildiği görülüyor. Ayrıca, bölgede barakalardan yapılmış ve sağlık şartlarına uymayan ahırların da olduğu dikkat çekiyor. Ada turuna çıkan vatandaşların duruma tepki göstermeleri üzerine kesilerek öldürülen atın cesedi bulunduğu yerden kaldırılıyor. Ancak bitkin halde yerde yatan at ise hiç kimsenin müdahale etmemesi sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu tür olayların adanın çeşitli bölgelerindeki ormanlarda yaşandığı ve yetkililerin buna karşı bir önlem almadığı belirtiliyor.

Atlara yapılan işkenceler ve ölüme terk edilmeleri vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılanıyor. Ancak, konu ile ilgili ismini vererek fayton sahiplerinden tehdit almak istemeyen ada sakinleri, yetkililerin bu duruma bir an önce çare bulmasını istiyor. Fayton sahiplerinden resmi görevliler ve devlet kurumlarının çekindiğini belirten ada sakinleri, ayrıca siyasi nedenlerden dolayı da yetkililerin faytonculara göz yumduklarını ifade ediyor.

Öte yandan İSPARK, kış aylarında adeta kaderine terk edilen fayton atlarını takip etmek amacıyla 4 ay önce İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlattı. Atların nerede olduğu, ne kadar çalıştırıldıkları vücutlarına takılan mikroçip sayesinde öğrenilebiliyor.