Büyükada için konser vakti!

BATUR FATİH İLHAN
baturf@gmail.com
Adalar Kültür Derneği tarafından, Büyükada Çınar Meydanı’nda ücretsiz gerçekleştirilen konser dizisi, bu yaz, sekiz yaşına basıyor!
1994'te Adalar da kültür ve çevre faaliyetleri düzenlemek, yörenin kültür yaşamını zengşinleştirmek ve bu yolla tüm İstanbullular için yüksek kamu yararı sağlamak gibi endişelerle kurulan Adalar Kültür Derneği, bu yıl da Adalar sakinlerini yalnız bırakmıyor.
6 Ağustos’ta Melihat Gülses, 13 Ağustos’ta Yeni Türkü Grubu, 21 Ağustos’ta Taylan Erler Quarted JazzGrubu ve 27 Ağustos’ta da “Yırtık Uçurtma Grubu” yer alıyor. Konserler, Büyükada Çınar Meydanı'nda 22.00'den başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Kültür A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen Yaz Kültür- Sanat Programında 19 sergi, dokuz konser, beş dinleti, iki dia gösterisi ve bir Karagöz gösterisi yer alıyor. Ayrıca 10. Adalar Fotoğraf Yarışması da son katılma tarihi olan 12 Ekim’e kadar sürüyor.
Adalar Kültür Derneği
Çınar Meydanı No. 14
Büyükada 34970, İstanbul
(0216) 382 73 78
www.buyukada.org
ETKİNLİK PROGRAMI
3 Temmuz 45’lik Plâk Dinletisi Hüsnü Çoruk- Robert Sadacca
9 Temmuz Pop Kemal Olanbatur
10 Temmuz M.Jackson Gecesi Melis Kanık
17 Temmuz Karagöz- Hacivat Hasan Hüseyin Karabağ
23 Temmuz Pop Candan- Erdem
30 Temmuz Plâk dinletisi/ Sizin seçtikleriniz Meral Kanık
31 Temmuz Dia Gösterisi/ Endülüs’te Raks Filiz- Erol Akpulat
6 Ağustos Türk Müziği Konseri Melihat Gülses (İBB)
7 Ağustos 45’lik plâk dinletisi Hüsnü Çoruk- Robert Sadacca
13 Ağustos Yeni Türkü (İBB)
14 Ağustos Klâsik Müzik Dinletisi Melis Kanık
20 Ağustos Türk Müziği Konseri Adalar Kültür Derneği Türk Musikisi Korosu
21 Ağustos Caz Taylan Erler ve Quarted (İBB)
27 Ağustos Anadolu Rock Yırtık Uçurtma (İBB)28 Ağustos 45’lik plâk dinletisi Hüsnü Çoruk- Robert Sadacca
Yaz Konseri – Anadolu Kulübü
24 Ağustos Türk Müziği Konseri Adalar Kültür Derneği Türk Musikisi Korosu
Sergiler- Adalar İlçe Halk Kütüphanesi
16-22 Temmuz Resim sergisi Ayşegül Bayraktar
23- 29 Temmuz Kurdelâ işi sergisi Feride Petilon- Dora Debahar
30 Tem- 5 Ağ. Resim sergisi Nihal Güres
13-19 Ağ. Resim sergisi Ayla Akyol
20-26 Ağ. Gümüş takı sergisi Lâle Merkit
27 Ağ.-2 Eyl. Resim sergisi Ümmet Karaca
Sergiler- Adalar Kültür Derneği Sanat Galerisi
18-24 Haziran Resim sergisi Bakraç Sanat- Sait Günel Atölyesi
25 Haz- 1 Tem. Resim sergisi Kadıköy Sanatçılar Grubu
2-8 Tem. Resim sergisi Öznur Balcı-Yasemin Toydemir
9- 15 Tem. Fotoğraf sergisi Hasan Hararlı
16-22 Tem. Fotoğraf sergisi Aslı Girgin
23- 29 Tem. Resim sergisi Nur Ulubil
30 Tem- 5 Ağ. Fotoğraf sergisi Kemal Eskenazi
6-12 Ağ. Resim sergisi Aynur Yıldırım
13-19 Ağ. Fotoğraf sergisi Yüksel Özcan
20-26 Ağ. Resim sergisi Akyol Sanat ( 5 kişi)
27 Ağ.-2 Eyl. Resim sergisi Akyol Sanat ( 5 kişi)