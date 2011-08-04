Büyükada için konser vakti!

BATUR FATİH İLHAN

baturf@gmail.com



Adalar Kültür Derneği tarafından, Büyükada Çınar Meydanı’nda ücretsiz gerçekleştirilen konser dizisi, bu yaz, sekiz yaşına basıyor!





1994'te Adalar da kültür ve çevre faaliyetleri düzenlemek, yörenin kültür yaşamını zengşinleştirmek ve bu yolla tüm İstanbullular için yüksek kamu yararı sağlamak gibi endişelerle kurulan Adalar Kültür Derneği, bu yıl da Adalar sakinlerini yalnız bırakmıyor.



6 Ağustos’ta Melihat Gülses, 13 Ağustos’ta Yeni Türkü Grubu, 21 Ağustos’ta Taylan Erler Quarted JazzGrubu ve 27 Ağustos’ta da “Yırtık Uçurtma Grubu” yer alıyor. Konserler, Büyükada Çınar Meydanı'nda 22.00'den başlayacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Kültür A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen Yaz Kültür- Sanat Programında 19 sergi, dokuz konser, beş dinleti, iki dia gösterisi ve bir Karagöz gösterisi yer alıyor. Ayrıca 10. Adalar Fotoğraf Yarışması da son katılma tarihi olan 12 Ekim’e kadar sürüyor.







Adalar Kültür Derneği

Çınar Meydanı No. 14

Büyükada 34970, İstanbul

(0216) 382 73 78

www.buyukada.org





ETKİNLİK PROGRAMI

3 Temmuz 45’lik Plâk Dinletisi Hüsnü Çoruk- Robert Sadacca

9 Temmuz Pop Kemal Olanbatur

10 Temmuz M.Jackson Gecesi Melis Kanık

17 Temmuz Karagöz- Hacivat Hasan Hüseyin Karabağ

23 Temmuz Pop Candan- Erdem

30 Temmuz Plâk dinletisi/ Sizin seçtikleriniz Meral Kanık

31 Temmuz Dia Gösterisi/ Endülüs’te Raks Filiz- Erol Akpulat

6 Ağustos Türk Müziği Konseri Melihat Gülses (İBB)

7 Ağustos 45’lik plâk dinletisi Hüsnü Çoruk- Robert Sadacca

13 Ağustos Yeni Türkü (İBB)

14 Ağustos Klâsik Müzik Dinletisi Melis Kanık

20 Ağustos Türk Müziği Konseri Adalar Kültür Derneği Türk Musikisi Korosu

21 Ağustos Caz Taylan Erler ve Quarted (İBB)

27 Ağustos Anadolu Rock Yırtık Uçurtma (İBB)28 Ağustos 45’lik plâk dinletisi Hüsnü Çoruk- Robert Sadacca

Yaz Konseri – Anadolu Kulübü

24 Ağustos Türk Müziği Konseri Adalar Kültür Derneği Türk Musikisi Korosu





Sergiler- Adalar İlçe Halk Kütüphanesi

16-22 Temmuz Resim sergisi Ayşegül Bayraktar

23- 29 Temmuz Kurdelâ işi sergisi Feride Petilon- Dora Debahar

30 Tem- 5 Ağ. Resim sergisi Nihal Güres

13-19 Ağ. Resim sergisi Ayla Akyol

20-26 Ağ. Gümüş takı sergisi Lâle Merkit

27 Ağ.-2 Eyl. Resim sergisi Ümmet Karaca





Sergiler- Adalar Kültür Derneği Sanat Galerisi

18-24 Haziran Resim sergisi Bakraç Sanat- Sait Günel Atölyesi

25 Haz- 1 Tem. Resim sergisi Kadıköy Sanatçılar Grubu

2-8 Tem. Resim sergisi Öznur Balcı-Yasemin Toydemir

9- 15 Tem. Fotoğraf sergisi Hasan Hararlı

16-22 Tem. Fotoğraf sergisi Aslı Girgin

23- 29 Tem. Resim sergisi Nur Ulubil

30 Tem- 5 Ağ. Fotoğraf sergisi Kemal Eskenazi

6-12 Ağ. Resim sergisi Aynur Yıldırım

13-19 Ağ. Fotoğraf sergisi Yüksel Özcan

20-26 Ağ. Resim sergisi Akyol Sanat ( 5 kişi)

27 Ağ.-2 Eyl. Resim sergisi Akyol Sanat ( 5 kişi)













