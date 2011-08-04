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Kültür-Sanat

Büyükada için konser vakti!

Adalar Kültür Derneği tarafından, Büyükada Çınar Meydanı’nda ücretsiz gerçekleştirilen konser dizisi, bu yaz, sekiz yaşına basıyor!

04 Ağustos 2011 03:00





BATUR FATİH İLHAN

baturf@gmail.com
www.twitter.com/baturf

Adalar Kültür Derneği tarafından, Büyükada Çınar Meydanı’nda ücretsiz gerçekleştirilen konser dizisi, bu yaz, sekiz yaşına basıyor!


1994'te Adalar da kültür ve çevre faaliyetleri düzenlemek, yörenin kültür yaşamını zenginleştirmek ve bu yolla tüm İstanbullular için yüksek kamu yararı sağlamak gibi endişelerle kurulan Adalar Kültür Derneği, bu yıl da Adalar sakinlerini yalnız bırakmıyor.

6 Ağustos’ta Melihat Gülses, 13 Ağustos’ta Yeni Türkü Grubu, 21 Ağustos’ta Taylan Erler Quarted Jazz Grubu ve 27 Ağustos’ta da “Yırtık Uçurtma Grubu” yer alıyor. Konserler, Büyükada Çınar Meydanı'nda 22.00'den başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Kültür A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen Yaz Kültür- Sanat Programında 19 sergi, dokuz konser, beş dinleti, iki dia gösterisi ve bir Karagöz gösterisi yer alıyor. Ayrıca 10. Adalar Fotoğraf Yarışması da son katılma tarihi olan 12 Ekim’e kadar sürüyor.





Adalar Kültür Derneği

Çınar Meydanı No. 14

Büyükada 34970, İstanbul

(0216) 382 73 78

www.buyukada.org





ETKİNLİK PROGRAMI

 

3 Temmuz          45’lik Plâk Dinletisi                     Hüsnü Çoruk- Robert Sadacca

9   Temmuz          Pop                                              Kemal Olanbatur

10 Temmuz         M.Jackson Gecesi                        Melis Kanık

17 Temmuz         Karagöz- Hacivat                         Hasan Hüseyin Karabağ

23 Temmuz         Pop                                                Candan- Erdem

30 Temmuz         Plâk dinletisi/ Sizin seçtikleriniz   Meral Kanık

31 Temmuz         Dia Gösterisi/ Endülüs’te Raks      Filiz- Erol Akpulat

6 Ağustos            Türk Müziği Konseri                     Melihat Gülses (İBB)

7 Ağustos            45’lik plâk dinletisi                       Hüsnü Çoruk- Robert Sadacca

13 Ağustos                                                                 Yeni Türkü (İBB)

14 Ağustos          Klâsik Müzik Dinletisi                   Melis Kanık

20 Ağustos          Türk Müziği Konseri   Adalar Kültür Derneği Türk Musikisi Korosu

21 Ağustos          Caz                                               Taylan Erler ve Quarted (İBB)

24 Ağustos       Türk Müziği Konseri      Adalar Kültür Derneği Türk Musikisi Korosu


27 Ağustos          Anadolu Rock                              Yırtık Uçurtma (İBB)


28 Ağustos          45’lik plâk dinletisi                       Hüsnü Çoruk- Robert Sadacca

Yaz Konseri – Anadolu Kulübü




Sergiler- Adalar İlçe Halk Kütüphanesi



16-22  Temmuz        Resim sergisi             Ayşegül Bayraktar

23- 29 Temmuz        Kurdelâ işi sergisi      Feride Petilon- Dora Debahar

30 Tem- 5 Ağ.          Resim sergisi              Nihal Güres

13-19 Ağ.                  Resim sergisi             Ayla Akyol

20-26 Ağ.                  Gümüş takı sergisi     Lâle Merkit

27 Ağ.-2 Eyl.            Resim sergisi              Ümmet Karaca



Sergiler- Adalar Kültür Derneği Sanat Galerisi



18-24 Haziran          Resim sergisi                Bakraç Sanat- Sait Günel Atölyesi

25 Haz- 1 Tem.        Resim sergisi                Kadıköy Sanatçılar Grubu

2-8 Tem.                  Resim sergisi                 Öznur Balcı-Yasemin Toydemir

9- 15 Tem.               Fotoğraf sergisi             Hasan Hararlı

16-22 Tem.              Fotoğraf sergisi             Aslı Girgin

23- 29 Tem.             Resim sergisi                 Nur Ulubil

30 Tem- 5 Ağ.         Fotoğraf sergisi             Kemal Eskenazi

6-12 Ağ.                  Resim sergisi                 Aynur Yıldırım

13-19 Ağ.                Fotoğraf sergisi              Yüksel Özcan

20-26 Ağ.                Resim sergisi                  Akyol Sanat ( 5 kişi)

27 Ağ.-2 Eyl.           Resim sergisi                 Akyol Sanat  ( 5 kişi)


 

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