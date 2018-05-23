BÜYÜKADA 'FAYTON PARKI'NDA NARKOTİK OPERASYONU

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Büyükada\'da fayton parkı başta olmak üzere 14 adrese narkotik operasyonu yapıldı. Operasyonda, hiçbir suç unsuruna rastlanmazken aranan iki kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Büyükada\'da yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet polislerin de içinde bulunduğu 100 polis katıldı. Ekipler, Büyükada\'da fayton parkında ve ahırlarda aramalar yaptı. 14 belirlenen adrese arama yapan polis ekiplerine bir helikopter destek verirken, aramalar sırasında narkotik köpekleri de kullanıldı. Daha sonra ekipler, Büyükada\'nın 5 ayrı noktasında denetlemesini sürdürdü. Adaya ulaşımda kullanılan iskelelerde ve şüpheli görülen yerlerde belli saatlerde aramalar yapıldı. Aranması olan 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinin arabalı vapura binmesi

-Vapurun hareket etmesi

-Fayton parkına giren polisler

-Atlar

-Yapılan aramalar

-Polis köpeği

-Arama yapması

-Üst aramaları

-Helikopterin görüntüsü

-İskeledeki vatandaşların aranması

-Genel ve detaylar