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Büyükada Davasında tahliye edilen aktivistler ülkelerine döndü

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-BÜYÜKADA davasında tahliye edilen Alman Bilişim Uzmanı Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharavi akşam saatlerinde ülkelerine döndü

26 Ekim 2017 22:43

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-BÜYÜKADA davasında tahliye edilen Alman Bilişim Uzmanı Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharavi akşam saatlerinde ülkelerine döndü. 
Büyükada davasında tutuklu bulunan Alman Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharavi\'nin aralarında bulunduğu 8 aktivist dün ilk kez hakim karşısında çıktı. Duruşmada sanıkların savunmalarının dinlenmesinin ardından mahkeme, Alman Steudtner ve İsveçli Gharavi\'nin aralarında bulunduğu aktivistleri tahliye etti. Tahliye olan Alman Bilişim Uzmanı Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharavi bu akşam Berlin\'e gitmek üzere Atatürk Havalimanı\'na geldi. İki aktivist buradaki işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçti. Bir süre Dış Hatlar CIP Lounge\'de dinlenen aktivistler, daha sonra Türk Hava Yolları\'na ait uçakla saat 19.10\'da Berlin\'e gitti. 

(FOTOĞRAF)

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