-BÜYÜK ZAFER'İN 88. YIL DÖNÜMÜ ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen törenlerle kutlandı, Zafer Bayramı dolayısıyla İzmir, Bursa, Adana, Kayseri, Sinop, Amasya, Rize, Isparta, Kırklareli, Gaziantep, Bolu, Van, Hakkari, Mersin, Malatya, Erzurum ve Bingöl'de törenler düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Cumhuriyet Savcılığı, üniversiteler, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Taşdeler, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. Orgeneral Taşdeler, muhteşem zaferin 88. yıl dönümünü, bu zaferin devamında 9 Eylül'de kurtarılan güzel İzmir'de gurur, coşku ve heyecan içinde kutladıklarını belirtti. Daha sonra Orgeneral Taşdeler, Kordon Subay Orduevi'nde kutlamaları kabul etti. Basın mensupları törenin bu bölümüne alınmadı. -BURSA Atatürk Caddesi'ndeki tören, Vali Şahabettin Harput, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeki Es ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Devlet Bakanı Faruk Çelik'in de katıldığı törende, Vali Harput, Tuğgeneral Es ve Altepe, üstü açık tören aracıyla vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı. Daha sonra konuşma yapan Işıklar Askeri Hava Lisesi Komutanlığından Hava Öğretmen Yüzbaşı Tarkan Aden, 30 Ağustos Zaferi'nin bugün 88. yılının coşkuyla kutlandığını söyledi. Aden, Türk milletinin tarihinde bir dönüm noktası olan bu zaferin, bağımsızlığı yok edilmek istenen Türk ulusunun kadın, erkek, genç, yaşlı tüm fertleriyle birlikte verdiği varoluş mücadelesinin en büyük destanı olduğunu ifade etti. Program, askeri birlikler, mehter takımı, şehit annelerinin katıldığı tören geçişiyle sona erdi. Tören geçişi sırasında bazı şehit anneleri gözyaşlarını tutamadı. -ADANA Tören, Vali İlhan Atış, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Eröz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Çukurova Üniversitesi, siyasi partiler, yargı organları ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymalarıyla başladı. Ardından, Uğur Mumcu Meydanı'nda süren kutlamalarda, Atış, Eröz ve Aldırmaz, askeri araç üzerinde vatandaşları selamladı. Piyade Kurmay Yüzbaşı Fatih Alatepe, törendeki konuşmasında, Türk milletinin ve ordusunun, 30 Ağustos Zaferi'ni haklı bir gurur ve sevinç içinde kutladığını kaydetti. Törene, AK Parti Adana Milletvekilleri Vahit Kirişçi, Fatoş Gürkan ve Necdet Ünüvar, CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez ile diğer ilgililer de katıldı. -KAYSERİ İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Serdar Altuntuğ ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Tümgeneral Demiral'ın Orduevi'nde tebrikleri kabul etmesinin ardından törenler Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda devam etti. Buradaki törende günün anlamını belirten konuşmanın ardından askeri birlikler resmigeçit töreni yaptı. Gazilerin de katıldığı geçit töreninde komandolar vatandaşın ilgisini çekti. -SİNOP Buradaki törene Vali Mustafa Hakan Güvençer, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Jandarma Albay Mehmet Erhan Arıkan, AK Parti Sinop milletvekilleri Abdurrahman Dodurgalı ve Kadir Tıngıroğlu, CHP Sinop Milletvekili Engin Altay ile Belediye Başkanı Baki Ergül askeri ve mülki erkan katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi. Tören birliklerinin yerini almasının ardından Vali Güvençer, Albay Arıkan ve Belediye Başkanı Ergül halkın ve askerlerin bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekiplerince folklor gösterileri sunuldu. Askeri tören alayının geçişinin ardından Jandarma Komutanlığında Vali Güvençer, Garnizon Komutanı ve milletvekilleri tebrikleri kabul etti. Öte yandan, İskele Meydanı'nda çelenk sunumu sırasında protokolde bulunan Bayındırlık İl Müdürü Salih Sağır baygınlık geçirdi Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından askeri ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Sağır'ın rahatsızlanma nedeninin tansiyon yükselmesi olduğu belirtildi. Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tören alanında Sağır'ın hastaneye kaldırılmasının ardından Sinop Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Emin Ayan da baygınlık geçirdi. Tansiyonu düştüğü belirlenen Ayan'a ambulansta müdahale yapıldı. -AMASYA- Amasya'daki törenler, Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Askeri Gazinoda tebriklerin kabul edilmesinin ardından Vali Halil İbrahim Daşöz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Akyürek, Belediye Başkanı Cafer Özdemir Yavuz Selim Meydanı'ndaki tören alanında askerlerin ve halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Piyade Binbaşı Ünal Özçelik, yaptığı konuşmada, ''Bugün bağımsız bir devlet olmuşsak, hür vatandaşlar olmuşsak, şerefli insanlar olarak dolaşıyorsak, yurdumuzu batının pençesinden, vicdanımızı ve düşüncemizi doğunun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklara ana bağrının sıcaklığını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini ve her şeyi 30 Ağustos Zaferi'ne borçluyuz'' dedi. Konuşmaların ardından tören, askeri birliklerin geçişiyle sona erdi. -RİZE Rize Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törene, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Turhan Talu, Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Özkorul, daire amirleri ve askeri erkan katıldı. Şehitler ve Gündoğdu'daki heyelanda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan törende, daha sonra Vali Hacımüftüoğlu, Albay Talu ve Belediye Başkanı Bakırcı, vatandaşların bayramını kutladı. Jandarma Binbaşı Ahmet Güneş'in günün anlam ve önemiyle ilgili yaptığı konuşmanın ardından şiirlerin okunduğu tören, resmigeçitle sona erdi. -ISPARTA - Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Hükümet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, askeri bando eşliğinde geçit töreniyle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Piyade Binbaşı Levent Aysel, bir konuşma yaptı. Aysel konuşmasında, bu zaferin Türk Milleti'nin şeref, haysiyet ve özgürlüğüne göz dikenlere karşı kükrediği, milli ve manevi değerleri için kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle ölümü göze aldığı, parolası ''Ya İstiklal ya ölüm'' olan bir zafer olduğunu kaydetti. Binbaşı Levent Aysel'in konuşması sırasında Isparta Valisi Ali Haydar Öner'in eşi Saadet Şen Öner gözyaşlarını tutamadı. Ağladığını belli etmek istemeyen Öner, gözyaşlarını eliyle sildi. -KIRKLARELİ - Kırklareli'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı. Törenler, Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Sinan Yayla, Belediye Başkanı Cavit Çağlayan ile siyasi parti, kurum ve kuruluşların Atatürk Anıtı'na çelenk sunmaları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kurmay Yüzbaşı Latif Çiçek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Çiçek, konuşmasında ''30 Ağustos Zaferi tarihin her döneminde hür yaşamış olun Yüce Türk ulusunun Ulu Önder'in etrafında kenetlendiği gündür. 30 Ağustos zaferi, milli birlik ve beraberlik günü içerisinde 'Ya istiklal ya ölüm parolası' ile sürdürdüğü bir bağımsızlık mücadelesinin tarihe altın harflerle yazılmış bir sonucudur'' dedi. -GAZİANTEP- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Gaziantep'te törenlerle kutlandı. Demokrasi Meydanı'ndaki kutlamaların ardından Garnizon Komutanı 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kahraman Güneş, Ordu Evi'nde kutlamaları kabul etti. Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında akşam da Demokrasi Meydanı'nda bando konseri gerçekleştirilecek, havai fişek gösterisi yapılacak. Kutlama programı kapsamında ayrıca Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kahraman Güneş tarafından Gaziantep Ordu Evi'nde resepsiyon verilecek. -BOLU - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, Bolu Hükümet meydanında tören düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler günü kapsamında konuşma yapıldı ve şiirler okundu. Bolu 2. Komando Tuğa Komutanlığına bağlı birlikler tarafından tören geçidi yapıldı. Askerler, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Tören, askeri araçların geçişi ile sona erdi. -VAN - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, Van'da tören düzenlendi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Jandarma Albay Biral Erbay, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal komutasında, 30 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan büyük zaferin 88. yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü, gururla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tören sırasında bayılan bir asker de ambulansla Asker Hastanesine kaldırıldı. -HAKKARİ- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü dolayısıyla Hakkari'de de tören düzenlendi. Törenin ardından Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Köse'nin, alandan ayrılmaya hazırlanan BDP'li Hakkari Belediye Başkan Vekili Ahmet Taş'ın, tokalaşmak için uzattığı eli sıkmaması dikkat çekti. Tören sırasında, kentte geniş güvenlik önlemi alındı. -MERSİN- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 88. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, Mersin'de de düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, kamu kurum ve kuruluşlarıyla siyasi partilerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral İsmail Taylan, Şeref Defterini imzalayarak, şunları kaydetti: ''Mazisi kahramanlıklarla dolu ve milletimizin bağrından çıkan Türk Ordusu'nun ulusuyla el ele bağımsızlık uğruna neler yapabileceğini 88 yıl önce kendisinden kat kat güçlü ordulara sahip düşmanlarına ve dostlarına bir kez daha göstermiştir. Bugüne kadar olduğu gibi ebediyete kadar da ilke ve inkılaplarınızın rehberliğinde büyük zaferi kazandıran ruhla emanetinizi kanımızın son damlasına kadar korumaya devam edeceğiz.'' -MALATYA- Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı. 2. Ordu Komutanlığından Kurmay Binbaşı Murat Sekizkardeş, günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Sekizkardeş, ''19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün samsuna çıkışıyla başlayan milli mücadelenin, Türk milletinin ordusuna verdiği destekle devam etmiş ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde düşmanın taarruz gücü kırılmıştır'' dedi. -ERZURUM- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Erzurum'da törenlerle kutlandı. Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Hüseyin Kenan Hüsnüoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, burada halkı selamladı. Topçu Kurmay Yüzbaşı Muharrem Kırbay, yaptığı konuşmada, Türk ordusunun, birlik ve beraberlik içinde, kendisini silmek isteyen güçlere unutulmayacak bir ders verdiğini belirterek, ''Kurtuluş Savaşı, bir ulusun fedakarlığıdır. Türk ulusu bu gün varlığını, büyük ulus oluşunu ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden askerlere borçludur'' dedi. -BİNGÖL- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Bingöl Şehir Stadyumu'nda, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 49. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Önder, Belediye Başkanı Serdar Atalay, kurum amirleri ve askeri yetkililerin katılımıyla, törenlerle kutlandı. Saygı Duruşu, ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Piyade Kurmay Yüzbaşı Tuncay Temizişler, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Program, resmi geçitle sona erdi.