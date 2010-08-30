-BÜYÜK ZAFER TAKSİM'DE TÖRENLE KUTLANDI İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, üniversiteler, siyasi partiler, yargı organları ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymalarıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Kıvrıkoğlu, Anıt Şeref Defteri'ne şunları yazdı: ''Huzurunda olmanın gurur ve heyecanın yaşıyoruz. Silah arkadaşlarınızla birlikte kurarak, bizlere emanet ettiğiniz laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni, sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığı ile ilke ve devrimlerinizin yol göstermesiyle, görevimizin başında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ulusunun hizmetinde görev yapmakta olan Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, huzurunda saygı ile eğiliyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve hürmetle anıyoruz. Ruhun şad olsun.'' Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törenin ardından, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Harbiye Orduevi'nde tebrikleri kabul etti. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve öteki ilgililerin katıldığı tören, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.